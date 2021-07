Accountantskantoren Zeeland wanhopig op zoek naar personeel

Accountantskantoren in Zeeland kunnen nauwelijks aan ervaren personeel komen. Een speciaal daartoe opgericht bureau speurt buiten de provincie naar talent. Een meer structurele oplossing zou zijn om snel een accountantsopleiding naar Zeeland te halen.

Talent Service Zeeland

Alle bedrijven in Zeeland kampen met moeilijk te vervullen vacatures, maar sinds de economie na de lock down opbloeit is de schaarste groter dan ooit. In bijna alle sectoren is het lastig om geschikte mensen te vinden. Werkgevers steken enorm veel tijd en energie in het werven van personeel. Om die werkgevers te ontlasten, hebben diverse Zeeuwse organisaties Talent Service Zeeland opgericht. Per branche worden vacatures gebundeld. Vervolgens wordt buiten de provincie gericht campagne gevoerd. De accountantsbranche is als eerste aan de beurt.

‘We willen werkgevers een handje helpen door vacatures per branche te bundelen en daarvoor buiten de provincie gerichte campagnes te voeren. We beginnen met accountants. Het volgende traject richt zich op technische vacatures zoals operators. Per branche brengen we alle vacatures onder de aandacht van potentiële kandidaten. Dat lijkt ons krachtiger en efficiënter dan ieder voor zich’, legt Jim Goedhart van de Zeeuws Connectie/ZeeuwseVacaturebank.nl uit in dagblad PZC.

Weinig verloop

Bijna alle grote Zeeuwse accountantskantoren waaronder Schipper, DRV, Rijkse en Accon AVM doen mee. Een ervaren accountant is een witte raaf in Zeeland. ‘Eigenlijk is die niet te vinden”, zegt Edward de Kubber, partner van Rijkse accountants & adviseurs in Middelburg, in de krant. De Kubber: ‘Talent Service Zeeland is een hartstikke goed initiatief. Het werven van personeel gaat immers buitengewoon moeizaam. De arbeidsmarkt zit op slot, er is weinig verloop. Een half jaar lang hebben we lopen zoeken. Onlangs konden we gelukkig een Rotterdamse mevrouw aannemen die naar Terneuzen wil verhuizen. Ze zal in Middelburg onze interne opleiding volgen. Dat zijn toevalstreffers.’

Schoolverlaters

Ervaren accountants zijn onvindbaar, zegt De Kubber. Doorgaans moeten Zeeuwse accountantskantoren zich tevreden stellen met schoolverlaters die bereid zijn zich intern te laten scholen. Rijkse kan er zo nog vijf kwijt. Deels om voor te sorteren op een pensioengolfje dat zich over vijf jaar aandient en deels om de werkdruk te verlagen. De Kubber: ‘Vooral de coronasteunmaatregelen zoals de NOW kosten veel extra werk. Daardoor is de werkdruk fors opgelopen. Onze eerste prioriteit is de werklast van medewerkers te verminderen.”

Accountantsopleiding

Ook Schipper Accountants haakt aan bij de campagne. Op de Zeeuwse kantoren is plek voor vijf nieuwe medewerkers, onder meer in accountantswerk, fiscale functies en personeelszaken. HR-adviseur Sander Verbraak: ‘De personeelsnood in de branche is hoog. Die situatie zal eerder verslechteren dan verbeteren. Van de hogescholen komen te weinig studenten af, terwijl onze behoefte minimaal gelijk blijft. Wat Zeeland ook niet helpt, is dat de HZ geen specifieke accountantsopleiding bezit. Gepassioneerde studenten moeten ervoor de provincie uit. De vraag is of ze na hun studie terugkeren naar Zeeland.’

Gericht benaderen

Talent Service Zeeland doet verdiepend onderzoek naar profielen van mensen binnen een bepaald postcodegebied. Accountants worden met name gezocht in West-Brabant, omdat kandidaten eventueel kunnen pendelen naar hun werk in Zeeland. Het bureau benadert mensen met een hbo-profiel en financiële achtergrond, die gevonden worden via Facebook, Google, Linkedin, het CBS en vergelijkingssites. Vervolgens krijgen deze mensen op hun sociale media online adds te zien. Ook ontvangen ze een vacaturekrant. Er zijn ruim dertigduizend krantjes gemaakt. Tot nu toe hebben vierhonderd mensen de vacatures op Talent Service Zeeland bekeken. Kandidaten die overwegen zich in Zeeland te vestigen, krijgen zo nodig persoonlijke begeleiding bij het zoeken van een woning, een goede school en een partnerbaan.

