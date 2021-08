Wsnp-bewindvoerder stal drie ton van cliënten om gokverslaving te bekostigen

Een voormalig bewindvoerder uit het Limburgse Bunde stond dinsdag voor de rechter in Den Bosch. Hij wordt verdacht van het stelen van zo’n drie ton van cliënten. Dat bedrag is opgeslokt door zijn gokverslaving.

De man hielp tot 2018 als Wsnp-bewindvoerder mensen die in de schuldsanering zaten en had daarmee het beheer over hun rekeningen. Dat was een risico, want behalve bewindvoerder was de Limburger ook verslaafd aan gokken. Het geld dat hij van de rekeningen van 178 cliënten overboekte naar zijn eigen rekening, werd vergokt. Drie jaar terug speelde zijn geweten op en meldde hij zich bij zijn werkgever – de rechtbank – met zijn verhaal. Justitie startte een onderzoek naar zijn gedragingen en presenteerde dinsdag de bevindingen. De zaak dient in Den Bosch omdat de Limburgse rechtbank ook de voormalig werkgever is van de man.

In Limburg speelt nog een vergelijkbare zaak: een bewindvoerder uit Geleen wordt verdacht van het achteroverdrukken van geld van cliënten. Bij hem gaat het om ruim zeventig mensen, die gezamenlijk € 90.000 verloren zouden zijn. Dat geld is niet vergokt.

Bron: 1Limburg