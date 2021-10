Nederlandse huizenprijs stijgt bijna tweemaal zo hard als in rest EU

Nederlandse koopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2021 gemiddeld 12,8% duurder dan een jaar eerder. Daarmee stijgt de huizenprijs in ons land veel harder dan gemiddeld in de EU, meldt het CBS.

De huizenprijzen in de EU waren in het tweede kwartaal van 2021 gemiddeld 7,3% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De grootste prijsstijging deed zich voor in Estland, waar voor een koopwoning 16,1% meer werd betaald. Verder zijn de huizenprijzen alleen in Denemarken (+15,6%), Tsjechië (+14,5%), Luxemburg (+13,6%) en Litouwen (+13,3%) sterker gestegen dan in Nederland.

Prijsdaling op Cyprus

Bijna de helft van de 28 EU-landen noteert een prijsstijging van meer dan 10%; in het eerste kwartaal kwam dat nog bij vijf landen voor. Alleen op Cyprus worden huizen goedkoper. België zit met de toename rond het Europees gemiddelde (7,4%). Frankrijk (5,7%) en Spanje (3,3%) zitten eronder, net als Italië, waar de huizen maar 0,4% duurder waren dan in het eerste kwartaal.

Stijging versnelt nog altijd

Inmiddels is de prijsstijging van huizen voor het vijfde kwartaal op rij groter dan in het voorafgaande kwartaal. De transactieprijs van een nieuwbouwkoopwoning bleef gemiddeld wel gelijk ten opzichte van het eerste kwartaal en was gemiddeld 11,4% hoger dan een jaar eerder. De prijs van een bestaande koopwoning steeg vergeleken met een jaar eerder met 13%. Deze prijsstijging van bestaande koopwoningen was de hoogste jaar-op-jaarstijging in twintig jaar.

Wel komt de klad in het aantal woningverkopen. Er worden minder bestaande koopwoningen verkocht: in het tweede kwartaal waren dat er 52.787, bijna 4% minder dan een jaar eerder. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen steeg wel, met bijna 10% tot 8.793. In totaal is het aantal verkochte woningen gedaald met 2,1%, de eerste afname na zeven kwartalen van groei ten opzichte van een jaar eerder.