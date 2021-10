PwC’ers: ‘Minimumtarief maakt belastingstelsel mogelijk veel complexer’

Het nieuwe belastingplan waarmee de G20-landen afgelopen juli akkoord gingen, is ‘een stap in de richting van stabiliteit, maar geen duurzame stap’. De toevoeging aan het bestaande belastingstelsel is van een ongekende complexiteit stellen fiscalisten van PwC.

Wereldwijd minimumbelastingtarief

In Spotlight, het vaktechnisch magazine van PwC, gaan Stef van Weeghel en Edwin Visser, de leiders van respectievelijk PwC’s Global en EMEA Tax Policy Teams, in op het plan van de belangrijkste industrielanden en de Europese Unie om een wereldwijd minimumbelastingtarief van minimaal 15% in te voeren om te voorkomen dat bedrijven winsten doorsluizen.

Belastingontwijking tegengaan

Volgens de PwC’ers is het nog de vraag of de maatregelen uit het akkoord effectief zijn om belastingontwijking en -concurrentie tegen te gaan. Stef van Weeghel: ‘Vooral kleinere landen zetten hun belastingstelsel in om bedrijven aan te trekken. Het samenspel tussen verschillende nationale wetgevingen en de belastingverdragen kan heel goed gebruikt worden voor belastingstructurering met het oog op het verlagen van de winstbelasting.’

Meer complexiteit voor bedrijven

Visser en Van Weeghel verwachten dat het akkoord vooral meer complexiteit voor bedrijven betekent. ‘Bovenop het bestaande systeem komt nu een systeem om een deel van de overwinst van multinationals toe te rekenen aan marktlanden, én een systeem om te bepalen of een multinational effectief wel voldoende belasting betaalt in alle landen waar ze opereert. De politieke druk in deze richting is volkomen begrijpelijk, maar je zult dit maar moeten implementeren als multinational. Dat is van een ongekende complexiteit’, aldus Visser.

Akkoord wel stap in goede richting

‘Ik denk daarom dat dit akkoord wel een belangrijke stap in de goede richting is, maar geen duurzame stap. Het zal een tussenstation zijn, omdat het uiteindelijk veel te complex zal blijken om geïmplementeerd te kunnen worden door zowel bedrijven als landen.’

Lees het hele interview met Stef van Weeghel en Edwin Visser in Spotlight.