Wat verandert er als je aangifte doen via de OSS-regeling: 4 tips

Heb je je aangemeld voor de OSS (One Stop Shop)-regeling voor afstandsverkopen? Dan kun je tot uiterlijk 31 oktober OSS-aangifte doen! Maar wat verandert er hierbij nu eigenlijk precies én welke tips geven btw-experts en de Belastingdienst je mee? Met de OSS-regeling registreren ondernemers zich eenvoudig voor het éénloketsysteem (OSS) en kunnen ze via één aangifte in eigen land de btw aangeven én betalen die ze in andere lidstaten verschuldigd zijn. Met andere woorden: ondernemers en bedrijven betalen het totale verschuldigde bedrag voor alle EU-landen in één keer aan de belastingdienst in het land waar de onderneming is gevestigd. Wij vroegen btw-expert Carola van Vilsteren wat er verandert als jij, of jouw klant, aangifte doet met de OSS-regeling.



Geen extra administratieve lasten meer

Deze extra administratieve lasten vervallen door een vereenvoudiging van de btw-aangifte. Registraties in het buitenland zijn bijvoorbeeld niet meer nodig en dat scheelt enorm. Zo’n registratie kost namelijk altijd geld. En tijd. Heeft de ondernemer bijvoorbeeld een webshop? En maakt hij niet of nauwelijks kosten in het buitenland? Dan is aangifte doen via OSS zéker een uitkomst.

Eén btw-aangifte voor leveringen en diensten in verschillende EU-landen

De ondernemer doet de OSS-aangifte bij de Nederlandse Belastingdienst en draagt aan de Nederlandse Belastingdienst de buitenlandse btw af. De belastingdiensten uit de verschillende EU-landen zorgen er vervolgens onderling voor dat de ontvangen btw bij de juiste EU-lidstaat terecht komt.

Bekijk ook de video van Carola: de ins en outs van de One Stop Shop regeling

Vier concrete tips

Nederlandse ondernemers kunnen zich aanmelden voor de OSS-regeling bij de Nederlandse Belastingdienst. Als een ondernemer kiest voor de OSS-regeling dan moet hij zich in ieder EU land waar hij al geregistreerd staat voor de btw de-registreren. Ondernemers die zich per 1 juli 2021 hebben aangemeld voor het gebruik van de OSS-regeling kunnen vanaf 1 oktober hun eerste btw-melding doen over het derde kwartaal van 2021. OSS-aangiftes moeten per kalenderkwartaal elektronisch worden ingediend. De deadline voor de OSS-aangiftes en het betalen van de verschuldigde btw is de laatste dag van de maand volgend op een aangiftetijdvak. De OSS-aangifte over het derde kwartaal van 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 worden ingediend.

Maak een keuze

De OSS is een vrijwillige keuze. Maar je moet wel kiezen. Dus:

of aangifte doen via de OSS-regeling voor álle EU-transacties

of via directe btw-aangiftes in de EU-landen waarmee zaken worden gedaan

Extra tips van de Belastingdienst:

Zorg dat je goed bent voorbereid Pas de webshop, facturen én administratie aan Kies voor btw-aangifte in de EU-landen zelf, óf voor de OSS-regeling.

