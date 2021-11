Kabinet onderzoekt aanvullende ondersteuning mkb bij klimaattransitie

Staatssecretaris Yeşilgöz (Klimaat en energie) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden die worden bekeken om het mkb extra te ondersteunen bij de klimaattransitie. Veel ervan belanden op het bord van de volgende regering.

Het kabinet wil ruim € 6,8 miljard extra investeren in klimaatmaatregelen. Onderdeel daarvan is de ondersteuning van het mkb bij de transitie met subsidies gericht op verduurzaming van de gebouwde omgeving en duurzame energie. In aanvulling op al eerder genomen maatregelen worden de mogelijkheden verkend om ondersteuning en financiering voor energiebesparingsprojecten te bieden voor het mkb en maatschappelijk vastgoed. ‘De minister van BZK heeft een subsidie verstrekt aan een commerciële partij om te onderzoeken hoe een open marktstandaard voor ondersteuning en financiering van energiebesparingsprojecten voor het mkb en maatschappelijk vastgoed kan worden ontwikkeld en hoe een privaat investeringsfonds kan worden ingericht voor de financiering van energiebesparingsprojecten.’ Zo zouden specifieke knelpunten voor mkb’ers ondervangen kunnen worden en wordt het voor hen ook interessant om duurzaamheidsmaatregelen uit te laten voeren die een langere terugverdientijd kennen dan vijf jaar, aldus de staatssecretaris. Eind dit jaar worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht.

BMKB en fonds

Er wordt ook gekeken of de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) betere ondersteuning kan bieden bij leningen die zijn bedoeld om te verduurzamen, maar dat wordt pas duidelijk bij de evaluatie van de BMKB komend voorjaar. Daarnaast heeft Invest-NL geïnvesteerd in het Duurzaam MKB Fonds om bedrijven te helpen die werken aan verduurzaming. Het fonds is bijeengebracht door Invest-NL en verschillende (oud-)ondernemers en beschikt momenteel over ruim € 10 mln. Het fonds kan hiermee garanties bieden voor kredieten tussen € 200.000 en € 2 mln voor duurzame ondernemers.

Wijkgerichte aanpak

De minister van Binnenlandse Zaken is in samenwerking met kennisinstituut Platform31 gestart met een kennis- en leertraject utiliteitsbouw binnen de aanpak voor aardgasvrije wijken. Het kennis- en leertraject richt zich op zowel gemeenten als op marktpartijen en heeft als doel om ervaring te delen, ontwikkelvraagstukken te identificeren en kennisproducten te ontwikkelen. Het traject zal doorlopen tot medio juni 2022 en zal worden verbonden met het Programma aardgasvrije wijken.

Landbouw

Voor de glastuinbouw zijn er signalen dat de Opslag Duurzame Energie (ODE) een remmende werking heeft op het gebruik van elektriciteit als alternatief voor aardgas, aldus Yeşilgöz. Er zijn diverse rapporten over geschreven, maar die schuift de staatssecretaris door naar haar opvolger: ‘Gezamenlijk bieden deze rapporten een goede basis voor een volgend kabinet om beleidsopties met betrekking tot het fiscale stelsel en de verhouding met de energietransitie te overwegen.

Als uitwerking van het Klimaatakkoord lopen op dit moment gesprekken met de glastuinbouwsector om te komen tot afspraken over de stappen naar een klimaatneutrale glastuinbouw. De intentie is om te komen tot een nieuw convenant Energietransitie Glastuinbouw 2021-2030.’