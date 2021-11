Personalia | Jeannette Homan benoemd tot Partner Risk Advisory bij Deloitte

Jeannette Homan (1968) is benoemd tot Risk Advisory Partner bij Deloitte per 1 november 2021.

In haar nieuwe rol geeft zij leiding aan het Data & Responsible Insight (D&RI) team en zal zij de groei en impact van Responsible Business Data en Analytics met name in FSI, verder versnellen. Jeannette Homan heeft meer dan 20 jaar consultancy ervaring en adviseert directies van klanten met name in de FSI.

Tot voor kort was Jeannette partner van haar eigen consultancy boutique. Zij was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende programma’s op het gebied van digitale transformatie (datastrategie, CDO, IT), interne controle (governance, finance, risk, compliance) en organisatorische veranderingen (cultuur, leiderschap, fusies en splitsingen). Zij adviseerde directies over digitale transformatie, data en AI. In haar praktijk is zij zelf actief geweest als Chief Data Officer en heeft bij een grote financiële instelling het CDO opgezet.