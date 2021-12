Accountancy en administratie pluste in derde kwartaal 8,3%

In accountancy en administratie is het derde kwartaal van 2021 8,3% meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, meldt het CBS. De zakelijke dienstverlening als geheel zag een omzetstijging 19,5 procent.

Een jaar geleden hadden veel branches flink te lijden van de maatregelen om het aantal coronabesmettingen te beperken; hierdoor is nu sprake van een fors hogere omzet. Vergelijking met het derde kwartaal van 2019 laat zien dat de omzet van de zakelijke dienstverlening boven het niveau van voor corona ligt.

Branches

Bij de IT-dienstverleners was de omzet in het derde kwartaal 7,3 procent hoger dan een jaar eerder, en 9,6 procent hoger dan twee jaar eerder. De uitzendbranche zette 14,2 procent meer om vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder, en 2,6 procent meer dan twee jaar geleden. Met name de grotere uitzendbureaus profiteren van de aantrekkende vraag. Bij de managementadviesbureaus, een branche waarin veel zzp’ers werkzaam zijn, groeide de omzet met 13,6 procent. Vergeleken met twee jaar geleden was de omzet 10,7 procent hoger. Ook de beveiligingsbranche profiteerde van de toegenomen bedrijvigheid en coronagerelateerde werkzaamheden zoals controles en de beveiliging van vaccinatielocaties. De omzet was 16,2 procent hoger dan een jaar eerder en 14,3 procent hoger dan twee jaar eerder.

Omzet reisbranche nog een kwart lager dan voor corona

De reisbranche behaalde 109 procent meer omzet, maar deze branche werd vorig jaar dan ook verreweg het hardst getroffen. Vergeleken met twee jaar geleden was de omzet in het derde kwartaal van 2021 een kwart lager. Het reclamewezen werd na de reisbranche het hardst geraakt door corona. In het derde kwartaal lag de omzet 13,5 procent hoger, maar vergeleken met het derde kwartaal van 2019 was de omzet bijna 4 procent kleiner.

Ondernemersvertrouwen stijgt verder

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners steeg in het vierde kwartaal van 2021 verder naar 20. Hiermee komt het ondernemersvertrouwen op het hoogste niveau sinds het derde kwartaal van 2018, toen het ondernemersvertrouwen 20,2 bedroeg. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn optimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet en de personeelssterkte. In het vierde kwartaal verwacht per saldo 31,5 procent van de ondernemers meer om te zetten, en verwacht per saldo 29,0 procent een toename van de personeelssterkte. Wel verwacht per saldo 44,4 procent van de ondernemers dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering zal zijn.

