Grant Thornton gaat elektrisch rijden

Grant Thornton schakelt over op elektrisch rijden. De komende tijd gaan ook alle aflopende leasecontracten op basis van fossiele brandstof over naar elektrisch. Ruim dertig medewerkers kregen vorige week hun nieuwe elektrische leaseauto.

Nieuw mobiliteitsbeleid

Theo Ostermann, bestuurder en portefeuillehouder HR: “Ons doel is om in 2025 een klimaatneutrale en inclusieve organisatie te zijn, met vitale, betrokken medewerkers. Daar hoort ook een nieuw mobiliteitsbeleid bij. We kiezen voor een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid. De eerste stap is de overgang naar elektrische leaseauto’s. Maar we kijken ook naar flexibel reizen met deelauto’s, (lease-)fietsen/e-bikes en/of openbaar vervoer. Via pilotgroepen gaan we experimenteren wat het beste bij onze organisatie past. Sinds juni hebben we een mobiliteitcoördinator in dienst die zich 100% bezig houdt met de uitwerking van onze mobiliteitsplannen.’

Coronaproof uitrol event

Het geplande feestelijke event voor de uitrol van de auto’s in samenwerking met leasemaatschappij Arval en Peugeotdealer Louwman kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Laurens Moojen, mobiliteitcoördinator bij Grant Thornton: “Gelukkig hadden we een plan B met alle presentaties via Teams, een online onthulling en 34 privéchauffeurs die direct na afloop met de auto thuis voor de deur stonden bij alle collega’s. Dat geeft ook wel weer een extra dimensie aan dit moment en is door iedereen heel positief ontvangen”.