De helft van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is te zwaar. Ook bewegen we met z’n allen veel te weinig. Volgens CBS-cijfers voldeed al in 2019 minder dan de helft van de mensen aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Wat mogen en kunnen werkgevers doen om een gezonde manier van leven te stimuleren? Lees de 8 tips waar u uw voordeel mee kunt doen richting klanten.

Gezonde medewerkers zijn productiever, hebben meer plezier in hun werk en zijn minder vaak ziek. En dat kan veel kosten besparen. Aandacht voor de gezondheid van medewerkers kan werkgevers dus heel veel opleveren.

Tips: hoe kunnen werkgevers een gezonde leefstijl stimuleren?

#1 Creëer bewustzijn

Maak medewerkers duidelijk waarom een gezonde leefstijl zo belangrijk is. Vaak komen mensen pas in actie als ze klachten krijgen. Werkgevers kunnen gezond gedrag aanmoedigen door het geven van informatie, inspiratiesessies, workshops, coaching of trainingen. Hierbij kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, werk-privébalans of slaap.

#2 Bied een preventief medisch onderzoek (PMO) aan

Een preventief medisch onderzoek geeft duidelijkheid over de fysieke en psychische gezondheid van medewerkers en laat zien op welke punten actie nodig is. Daarmee biedt het onderzoek inzicht in de gezondheid en vitaliteit van een organisatie. Op basis van de uitkomsten kunnen werkgevers eventueel ook leefstijlworkshops of individuele coaching op maat aanbieden.

#3 Deel succesverhalen

Zijn er medewerkers begonnen met sporten of gestopt met roken? Deel dit dan binnen het bedrijf. Het moedigt deze medewerkers niet alleen aan om vol te houden, maar geeft anderen misschien net dat extra zetje om ook iets aan de gezondheid te gaan doen.

#4 Initieer sport(activiteiten)

Stimuleer medewerkers bijvoorbeeld om op de fiets naar het werk te komen of maak tijdens de pauze samen een wandeling. Het aanbieden van (sport)activiteiten, op/tijdens het werk of bij de sportschool in de buurt, verlaagt de drempel om aan de gezondheid te werken. Dat is niet alleen goed voor de conditie, maar het zorgt ook voor een betere sfeer op de werkvloer.

#5 Stimuleer monitoring

Ook zijn er tegenwoordig heel veel mogelijkheden om zelf de gezondheid te monitoren. Een werkgever kan bijvoorbeeld beslissen zijn of haar medewerkers een smartwatch cadeau te doen, die onder andere inzicht geeft in de hoeveelheid beweging en slaap. Let wel op: werkgevers mogen geen persoonlijke mag bijhouden en verwerken. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bron: Sazas

Lees meer informatie en de overige tips voor werkgevers om de leefstijl van medewerkers te bevorderen.