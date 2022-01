NOAB zet sterke groei voort

NOAB heeft vorig jaar tachtig nieuwe leden kunnen verwelkomen. Dat is bijna evenveel als in 2020, toen er zich 85 kantoren aansloten, ruim 10% meer dan in andere jaren.

‘Kantoren die zich aansluiten maken een bewuste keus om aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk te voldoen om zich zo te willen onderscheiden in de markt. Ook het innovatieve karakter van de vereniging spreekt nieuwe leden aan’, geeft de orde van administratie- en belastingdeskundigen als reden. Volgens de NOAB zijn er nu bijna 1.050 kantoren aangesloten die gezamenlijk zo’n 175.000 mkb-ondernemers bedienen. Een jaar terug stond de teller op ruim duizend, zodat het aantal opzeggingen rond de dertig moet liggen.

Focus op toekomst

Volgens voorzitter Dirk-Jan van Blijderveen blijft NOAB zich verder ontwikkelen en richten op de toekomst. ‘Zodat we kantoren kunnen helpen in de transitie naar een toekomstproof businessmodel waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. De omvang van de vereniging komt tevens strategische samenwerkingen en de belangenbehartiging ten goede.’ Het kwaliteitskeurmerk, het educatie-aanbod, het sparren met andere kantoren en de (praktijkgerichte) ondersteuning zijn belangrijke redenen om lid te worden, zo bleek eerder uit NOAB-onderzoek. ‘Het spreekt kantoren ook aan dat we meer en actief bezig zijn met toekomstige ontwikkelingen.’

Accountancy Vanmorgen sprak Dirk-Jan van Blijderveen afgelopen jaar over de groei bij NOAB.