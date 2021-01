Opmerkelijke groei NOAB in 2020

NOAB is het afgelopen jaar met 85 leden gegroeid. Die groei is 10 tot 15 procent hoger dan in voorgaande jaren. Voorzitter Dirk-Jan van Blijderveen constateert dat leden door de coronacrisis meer adviseur en vertrouwenspersoon worden.

Welke verklaring heb je voor de groei van NOAB?

‘We zien dat administratie- en belastingadvieskantoren in deze tijden naar zekerheid zoeken. Ze willen zich verenigen en hechten meer waarde aan het kwaliteitskeurmerk dat lidmaatschap van NOAB hen biedt. Behalve groei zagen we in 2020 een sterke daling in het aantal opzeggingen. We zitten nu op ruim 1000 aangesloten kantoren.’

Wat speelt er bij jullie leden?

‘Deze coronatijd vraagt van administratie- en belastingadvieskantoren dat ze veel proactiever moeten zijn richting hun klanten. Gevraagd en ongevraagd advies geven. Als NOAB ijveren we daar al jaren voor, maar we zien dat corona deze ontwikkeling versnelt. Administratiekantoren maken niet meer met de standaardwerkzaamheden het verschil, maar als vertrouwenspersoon, de trusted advisor. Daartoe moeten administratiekantoren onder meer hun soft skills ontwikkelen.’

Er wordt een faillissementsgolf verwacht als corona straks voorbij is. Hoe kunnen NOAB-leden daarop anticiperen?

‘Ik hoop van harte dat administratiekantoren hun adviesrol nog meer oppakken dan nu al het geval is. Faillissementen voorkomen zal in de meeste gevallen niet lukken, maar probeer op basis van de cijfers van je klant wel te voorspellen wat de toekomst mogelijk gaat brengen. Praat met klanten, bereid ze voor, bespreek alternatieve scenario’s, denk mee over creatieve oplossingen om problemen zoveel mogelijk te voorkomen of aan te pakken.’

Accountancy Vanmorgen schreef vorig jaar over administratiekantoren die wilden ‘upgraden’ naar accountantskantoor. Zie jij die trend ook?

‘Nee, sterker nog, volgens mij is het eerder omgekeerd. Ik hoor vaker van accountantskantoren die liever administratiekantoor zijn. Juist vanwege de concurrentiepositie en de kansen die administratiekantoren hebben. Het argument dat ‘accountant’ op de gevel meteen een kwaliteitskeurmerk is, gaat in het MKB veel minder op. Bovendien is de kwaliteit bij NOAB-leden ook geborgd. We hebben toelatingseisen, permanente educatie, er is herkwalificatie etc.’

De KvK raadt ondernemers met NOW-steun aan om geen accountantsverklaring te vragen maar voor een derdenverklaring van een administratie te kiezen. Een prima advies zeker?

‘Daar kijk ik toch wat genuanceerder tegen aan. Natuurlijk zijn mijn leden blij met extra omzet. Maar ik denk dat kwaliteit hier belangrijker is. Als ondernemers gaan shoppen voor de derdenverklaring komen ze bij administratiekantoren met wie ze geen relatie hebben. Als kantoor neem je dan een groot risico: je kent die klant immers niet. Een derdenverklaring vraagt een behoorlijk inzicht in de onderneming, in de cijfers.. Ik zou ondernemers dus aanraden om eerst met de eigen accountant of boekhouder te praten. Maak goede afspraken over prijzen en wees transparant over hoe de factuur tot stand komt.’