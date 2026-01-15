NOAB en BFT versterken vertrouwen in branche met toezichtsarrangement

NOAB en BFT zetten een gezamenlijke stap in de versterking van kwaliteit en integriteit binnen de administratie- en belastingadviesbranche via een nieuw toezichtsarrangement. In dit arrangement wordt het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) structureel geïntegreerd in het NOAB-kwaliteitskeurmerk.

Met het arrangement spreken NOAB en de autoriteit voor financieel-economisch toezicht de gezamenlijke ambitie uit om de integriteit van het financiële stelsel verder te versterken. NOAB hanteert strikte kwaliteits- en beroepsregels voor haar leden. Door de samenwerking met BFT wordt het Wwft-toezicht op een efficiënte en risicogerichte manier vormgegeven, met oog voor de dagelijkse praktijk van administratie- en belastingadvieskantoren. In Nederland zijn tienduizenden administratie- en belastingadvieskantoren actief. Voor toezichthouder BFT is het onmogelijk om deze volledige doelgroep zelfstandig te bereiken. Dankzij de samenwerking met NOAB wordt het mogelijk om de naleving van de Wwft binnen deze beroepsgroep gerichter te bevorderen.

Kwaliteitstoetsing als basis

De Wwft verplicht administratie- en belastingadvieskantoren onder meer tot het uitvoeren van cliëntenonderzoek, het beoordelen van risico’s en het melden van ongebruikelijke transacties. Door deze verplichtingen structureel mee te nemen in de bestaande kwaliteitsbeoordelingen van NOAB, wordt het kwaliteitskeurmerk inhoudelijk verder aangescherpt en ontstaat meer samenhang tussen vaktechnische kwaliteit en wettelijke naleving. Dit versterkt de lerende werking van het keurmerk en ondersteunt kantoren bij continue kwaliteitsverbetering.

Volgens NOAB sluit het toezichtsarrangement naadloos aan bij de strategische koers van de brancheorganisatie, waarin kwaliteitsversterking, integriteit en samenwerking met externe partijen centraal staan. “Met deze gezamenlijke aanpak versterken we ons kwaliteitskeurmerk en maken we toezicht effectiever en beter toepasbaar in de dagelijkse praktijk van onze leden”, aldus Dirk-Jan van Blijderveen, voorzitter van NOAB. Ook BFT benadrukt het belang van de samenwerking. “We hechten grote waarde aan samenwerking met organisaties waarvan de leden onder toezicht staan. Dit arrangement biedt een stevige basis om gezamenlijk te investeren in professionalisering, bewustwording en preventie binnen de sector”, aldus plaatsvervangend directeur van BFT, Fred Knook.