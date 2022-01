Fiscus maakt fout in toelichting premie Werkhervattingskas

De Belastingdienst heeft werkgevers eind vorig jaar een verkeerde toelichting gegeven op hoe de premies voor de Werkhervattingskas worden berekend.

Rond 27 november is de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2022’ verstuurd, met een toelichting. In die toelichting staat niet goed hoe de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) wordt berekend bij middelgrote werkgevers, laat de Belastingdienst nu weten. ‘In de beschikking zelf is het premiepercentage wel juist berekend.’

Loonsom laag

Voor middelgrote werkgever klopt de tekst onder de rubriek ‘Wegingsfactor’ in de toelichting niet. ‘Daar staat dat ‘loonsom laag’ 10 keer het landelijk gemiddelde premieloon voor 2022 is. Dit moet zijn: 25 keer het landelijk gemiddelde premieloon voor 2022. Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor deze fout’ aldus de fiscus.