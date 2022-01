Corruptiebestrijding stagneert in Europa

Uit de Corruption Perceptions Index (CPI) van Transparency International blijkt dat het terugdringen van corruptie tot stilstand is gekomen. In West-Europa en de Europese Unie heeft 84 procent van de landen de afgelopen tien jaar geen vooruitgang geboekt of is de situatie zelfs verslechterd.

Transparancy International stelt dat de COVID-19-pandemie Europa een excuus gegeven voor ‘zelfgenoegzaamheid’ in corruptiebestrijding. Maatregelen op het gebied van het afleggen van verantwoording en transparantie worden slecht nageleefd of zelfs teruggedraaid. Landen als Polen en Hongarije, waar de vrijheid van meningsuiting onder druk staat, zijn achterop geraakt. Landen die nog steeds hoog scoren op de index, zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk, kregen te maken met ernstige corruptieschandalen.

Witwassen

Flora Cresswell, regionaal coördinator West-Europa van Transparency International: “Stagnatie betekent dat heel Europa een probleem heeft. Zelfs de best presterende landen vallen ten prooi aan grote schandalen. Anderen hebben corruptie laten voortwoekeren en zien nu ernstige schendingen van de vrijheden.’ Ze stelt dat het gebrek aan handhaving in Europa ervoor zorgt dat corruptie wordt geëxporteerd. Buitenlandse partijen maken gebruik van zwakke wetten om geld weg te loodsen en corruptie in eigen land te financieren.

Europa stagneert

De CPI rangschikt 180 landen en gebieden volgens hun corruptieniveau in de publieke sector op een schaal van 0 (zeer corrupt) tot 100 (zeer zuiver). Het CPI-gemiddelde voor West-Europa en de Europese Unie blijft steken op 66 en is sinds 2012 met slechts één punt gestegen. Denemarken (88) en Finland (88) zijn zowel in Europa als wereldwijd (naast Nieuw-Zeeland) de index aan, op de voet gevolgd door Noorwegen (85) en Zweden (85). Roemenië (45), Hongarije (43) en Bulgarije (42) zijn de slechts presterende landen in de Europese Unie.

Nederland

Met een score van 82 staat Nederland wereldwijd op de achtste plaats. Volgens Transparency International denkt 36% van de Nederlanders dat de corruptie in eigen land het afgelopen jaar is toegenomen. 2 Procent zou steekpenningen hebben betaald voor een overheidsdienst. Vorig jaar schreef Transparency International: ‘Net als alle EU-lidstaten moet Nederland tegen eind 2021 nieuwe wetgeving vaststellen om de EU-richtlijn betreffende de bescherming van klokkenluiders om te zetten. Een wetsontwerp dat in 2020 voor raadpleging is gepubliceerd, is een schoolvoorbeeld van hoe klokkenluiders in gevaar kunnen worden gebracht en kunnen worden ontmoedigd om hun mond open te doen.’

Waarschuwing

Dit jaar krijgen België (73), Slovenië (57), Polen (56), Cyprus (53) en Hongarije (43) een waarschuwing: deze landen boeken dit jaar een historisch dieptepunt. Sinds 2012 is ook Luxemburg (81) aanzienlijk gedaald op de CPI. Vijf EU-landen wisten zich te verbeteren: Oostenrijk (74), Estland (74), Letland (59), Italië (56) en Griekenland (49).