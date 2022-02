Fiscount lanceert online Kantorenplein

Fiscount komt met een nieuw initiatief: het online Kantorenplein. Dit platform is bestemd voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, die overwegen om een kantoor (of portefeuille) over te nemen dan wel het kantoor (of de portefeuille) te willen verkopen.Met behulp van gedetailleerde profielen en een geavanceerde database worden kansrijke matches tussen kopers en verkopers in een beveiligde omgeving geïdentificeerd. In de komende periode voegt Fiscount veel meer digitale diensten voor kantoren aan het online Kantorenplein toe.

Sommige partners en medewerkers van kantoren vragen zich weleens af: hoelang gaan we nog op deze voet door? Daarbij kijken ze onder andere naar de krappe arbeidsmarkt, hoge werkdruk, toenemende regelgeving en een jongere generatie die niet langer staat te trappelen om partner te worden (zie het recente ING-rapport). Toch overweegt slechts een beperkt deel van de kantooreigenaren de verkoop van het eigen kantoor – of de overname van een ander kantoor – concreet te maken. De stap is immers groot, er is een kantoorhistorie en in de waan van de dag gaat de aandacht vaak naar heel andere zaken uit. Maar juist dán loont het om je toch eens in die stap te verdiepen, benadrukt Fiscount.

Het nieuwe online Kantorenplein helpt kantoren om hun (al dan niet latente) verkoop- of overnameredenen scherp(er) te krijgen en biedt ondersteuning gedurende het gehele verkoop- en aankooptraject. Met ingang van Valentijnsdag 2022 wordt de kans op een succesvolle match hierbij vergroot doordat alleen partijen met elkaar in contact worden gebracht, die zeer goed voldoen aan het gewenste profiel en de gestelde criteria. Kopers en verkopers hoeven daardoor minder tijd, geld en energie te steken in het (ver)koopproces dan wanneer ze voor een ‘traditionele’ overname of verkoop zouden gaan.

Continuïteit voor kantoren als vertrekpunt

Fiscount zet het online Kantorenplein neer vanuit een helder strategisch vertrekpunt. Algemeen directeur Gerrie van der Wal: ‘Wij krijgen als organisatie goed mee wat er leeft bij de bij ons aangesloten kantoren, wat hen bezighoudt. Daaruit proeven we heel duidelijk dat continuïteit een belangrijk thema is. Zeker in deze tijd, waarin personeelskrapte en opvolgingsproblematiek daadwerkelijk een rem zetten op de groei en verdere ontwikkeling van kantoren. Onder de koepel van het online Kantorenplein gaan wij daarom de komende jaren diverse digitale diensten bundelen. Daarmee willen we kantoren helpen om hun continuïteit te borgen om zo hun positie naar de toekomst te versterken. Dit online platform, waar wij verkopers en kopers op een geavanceerde manier succesvol met elkaar willen matchen, is hierbij een eerste, belangrijke stap.’

Werk in uitvoering

Het online Kantorenplein is een innovatieve omgeving, die gevoed wordt door nieuwe inzichten en ideeën. Van der Wal: ‘We zullen hiervoor ook regelmatig feedback ophalen bij aangesloten kantoren, omdat we hun concrete behoeften en wensen willen peilen; waar zijn ze nog beter mee geholpen? Mede op basis daarvan gaan we (onder andere) extra tools en templates voor de kantoren ontwikkelen. Een team van accountants, juristen, bedrijfswaardeerders en fiscalisten is hier nu voortvarend mee bezig. Ieder van hen brengt vanuit zijn of haar vakgebied kennis en ervaring in op het gebied van koop-/verkooptrajecten. Op deze manier kijken we door een multidisciplinaire bril naar dit nieuwe platform. Op de website Kantorenplein.nl kunnen kantoren de voortgang, nieuwe features, diensten en producten volgen.’