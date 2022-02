Visma neemt Amsterdamse HR-tech scale-up Appical over

Visma neemt de Amsterdamse HR-tech scale-up Appical over. Appical wil onder Visma’s vleugels de groeiplannen in Europa versnellen. Met de overname is Visma Europees marktleider in onboarding tech, meldt het softwarebedrijf.

Een goede onboarding zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers sneller productief zijn, de betrokkenheid bij de organisatie stijgt en daardoor langer in dienst blijven. Digitale middelen kunnen daaraan bijdragen, zo was de gedachte bij de oprichting van Appical in 2012. Voor een supermarktconcern ontwikkelde Appical een digitale rondleiding met spelelementen voor nieuwe medewerkers. Dit sloeg aan en het platform werd uitgebreid met pre- en onboarding functies. Via instructievideo’s, gamification, quizzen, takenlijsten en documentatie kunnen nieuwe medewerkers zich vanaf het moment van contractondertekening voorbereiden op hun nieuwe baan en werkgever. Het platform heeft daarnaast functionaliteiten en content ter ondersteuning van interne mobiliteit en offboarding.

Inmiddels gebruiken ruim 360+ organisaties in 140+ landen Appical als pre- en onboarding platform voor hun personeelsbeleid. De software is in 35 talen beschikbaar via mobiele app en desktop en groeit jaarlijks met 300.000+ nieuwe gebruikers. Onder de klantenkring bevinden zich onder andere PepsiCo, HP, HelloFresh, NS, GGD, Amsterdam Umc, Ministerie van VWS, De Rechtspraak en Gemeente Maastricht.

Appical ontving van vele nationale en internationale organisaties aanbiedingen voor hulp bij het aangaan van de nieuwe groeifase. Het Amsterdamse techbedrijf kreeg het beste gevoel bij Visma. “Appical faciliteert het hybride werken èn onboarden waarbij medewerkers overal betrokken raken en blijven bij hun werkgever”, zegt Hans van Rijnswoud, CEO van Appical. “De producten van Visma zijn complementair aan ons platform. Door die gezamenlijk aan te bieden, creëren we toegevoegde waarde voor organisaties in de Europese markt. Ook het enthousiasme, kennis en de manier waarop we zijn ontvangen, geeft een fantastisch gevoel dat we gezamenlijk succesvol klanten kunnen ondersteunen om een aantrekkelijke werkgever te zijn.”

“We bevinden ons in een historisch krappe arbeidsmarkt waarin steeds meer organisaties moeite om personeel aan te trekken en te behouden”, zegt John Reynders Area Director Benelux bij Visma. “Een goede onboarding ervaring draagt aantoonbaar bij aan het langer in dienst blijven van medewerkers. Daarom zijn we blij en trots dat Appical zich aansluit bij de Vismafamilie. Met dit partnership kunnen we onze klanten het leidende en meest gewaardeerde onboarding platform van Europa bieden om daarmee hun aantrekkingskracht als werkgever te verstevigen. Zo zijn ze beter voorbereid voor succes in de toekomst. Daarnaast is Appical een perfecte aanvulling op onze bestaande HR-cloudapplicaties.”

De internationale groei van Appical kenmerkt zich door land and expand. Daarbij breiden goede ervaringen bij een afdeling zich uit naar andere organisatieonderdelen maar ook richting andere grote organisaties. Door deze strategie is Appical anno 2022 Europa’s marktleider in onboarding tech.

Appical blijft onder de eigen naam en met het huidige team opereren als zelfstandig onderdeel binnen de Visma Groep. Wel gaat het samenwerkingen opzetten met Vismabedrijven.