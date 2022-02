Ondernemersvertrouwen gedaald

Het ondernemersvertrouwen was begin dit jaar lager nadat het drie kwartalen op rij was gestegen, meldt het CBS. Wel blijft de stemming overwegend positief.

Het ondernemersvertrouwen schommelt de laatste twee jaar door de wisselende coronamaatregelen. In de horeca daalde het ondernemersvertrouwen begin 2022 bijvoorbeeld weer tot een dieptepunt, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS, de KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld voordat op 25 januari de coronamaatregelen werden versoepeld.

Sentiment wel positiever dan een jaar geleden

De vertrouwensscore stond begin dit jaar op 6,4, zo’n 13 punten lager dan een kwartaal eerder, toen de stemmingsindicator een recordhoogte bereikte. Het ondernemersvertrouwen lag wel hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Toen was het sentiment nog overwegend negatief. Het vertrouwen was naast de horeca ook in de detailhandel negatief. In de informatie en communicatie, de delfstoffenwinning en de groothandel bleef de stemming per saldo positief, maar wel een stuk lager dan eind 2021. “Binnen verhuur en handel van onroerend goed nam de stemmingsindicator juist licht toe, vooral omdat ondernemers binnen deze bedrijfstak de omzet in de afgelopen drie maanden zagen toenemen.”

De grootste belemmeringen voor ondernemers waren personeelstekort (28%) en een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte (14%). Vooral in de autohandel, de groothandel en de industrie doet zich het tekort aan middelen voelen.