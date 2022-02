Groot tekort aan ‘juiste’ financial accountants

Bedrijven hebben veel moeite met het vinden van financial accountants. Het aantal vacatures voor deze professionals lag in het laatste kwartaal van 2021 32% hoger dan een jaar eerder, meldt Jobfeed.

Enerzijds zijn er vanwege de coronacrisis minder expats beschikbaar, maar ook zorgen vakinhoudelijke veranderingen ervoor dat er soms een mismatch is tussen vacature en kandidaat, ziet Nanke van Asten, senior manager bij recruitmentorganisatie Robert Walters. Er was ook al een tekort voordat de pandemie uitbrak, maar na een dip in het aantal vacatures vanwege de coronacrisis is de schaarste weer in alle hevigheid terug.

Zelfde vijver

Van Asten: ‘Veel bedrijven hebben tijdens de crisis een tijdelijke vacaturestop gehad. Dat heeft tot gevolg dat ze nu allemaal die ene professional zoeken van wie zij overtuigd zijn dat hij een geweldige aanwinst zal zijn voor de organisatie, die alle taken al onder de knie heeft en zo voor de nodige verlichting op de afdeling finance kan zorgen. Veel organisaties vissen daardoor in dezelfde vijver, en die vijver is echt te klein.’

Handwerk geautomatiseerd

De eisen aan de financial accountant zijn de afgelopen jaren veranderd door digitalisering. Het handwerk wordt steeds meer geautomatiseerd. De financial accountant moet skills hebben om deze automatisering goed in te richten of sterke analytische vaardigheden waarmee hij of zij duiding kan geven aan rapportages. Juist dit soort financial accountants wordt nu veel gezocht door bedrijven. Van Asten: ‘Maar die upgrade van de functie is niet voor iedereen weggelegd. De schaarste die we nu zien is dan ook deels een gevolg hiervan, omdat niet iedere professional mee kan op dit nieuwe niveau.’

Expats

Een andere verklaring voor het tekort is dat er in Nederland veel expats zijn die werken als financial accountant. Van Asten schat dat voor de uitbraak van de coronacrisis ongeveer de helft van de vacatures voor financial accountants met expats werd vervuld. ‘De afgelopen twee jaar kwamen veel minder professionals uit het buitenland deze kant op, terwijl tegelijkertijd sommige expats die hier al woonden tijdens de crisis terugkeerden naar huis.’ Nu de grenzen weer meer open gaan, merkt Van Asten dat organisaties iets minder bereid zijn mensen actief te werven uit het buitenland. ‘Dat heeft te maken met regelgeving rondom het coronavirus, en ook voor een sollicitatiegesprek vlieg je nu niet zomaar even over. En dat terwijl zo’n functie misschien prima remote valt uit te voeren, maar die flexibiliteit is er niet altijd.’

Bedrijfscultuur

Van Asten denkt dat bedrijven bij het aannemen van finance-professionals nu nog meer dan anders moeten kijken naar de potentie van een kandidaat. Past hij of zij goed binnen de bedrijfscultuur? Maar ook: is dit een professional die zich nog verder kan ontwikkelen? ‘Zoek op dit moment niet alleen maar naar iemand die al voor honderd procent binnen het functieprofiel past en alle eisen afvinkt, maar bijvoorbeeld ook naar iemand die de potentie heeft om dat stuk digitalisering en automatisering nog onder de knie te krijgen, en die in de toekomst kan leren om verbeteringen aan te brengen in bestaande processen.’

Salaris

Wat financial accountants zelf belangrijk vinden in hun keuze voor een werkgever, verschilt. Voor een bepaalde groep is een duidelijk groeitraject belangrijk. Zij willen stappen maken, naar een leidinggevende positie, of meer richting management accounting, business control, of naar een functie als specialist in een shared service center-omgeving. Een andere groep hecht juist veel waarde aan een goede work-life balance. Zij zullen zich niet op hun plek voelen als er rond de maandafsluiting standaard moet worden overgewerkt. Er is geen typische financial accountant. Volgens Van Asten zorgt de schaarste ook voor een stijging in de salarissen voor financial accountants. Met name voor interim-professionals.