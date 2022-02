Coronasteun loopt op tot 31 miljard

Ondernemers hebben tot september vorig jaar in totaal zo’n € 31 miljard aan TVL- en NOW-steun ontvangen van de overheid, meldt het CBS. De horeca was goed voor bijna een vijfde van de steun.

De steunregelingen in verband met de maatregelen van eind vorig jaar leverden tot nu toe voor bijna € 1,1 miljard aan vergoedingen op. Tussen maart 2020 en eind september 2021 is er aan NOW-steun bijna € 23,6 miljard betaald en bedrijven ontvingen een kleine € 7,4 miljard aan compensatie voor vaste lasten uit de TVL- en TOGS-regelingen. De horeca kreeg € 5,9 miljard en is koploper in zowel de NOW- als de TVL-regeling. Restaurants ontvingen veruit de meeste coronasteun, gevolgd door hotel-restaurants en cafés. De handel kreeg ongeveer € 5 miljard van de totale subsidies voor loonkosten en vaste lasten, met de groothandel als meest gesteunde branche. ‘Daarnaast kregen verhuur en overige zakelijke diensten, vervoer en opslag, en nijverheid ieder meer dan € 3 miljard vanuit het totale steunpakket aan NOW- en TOGS/TVL-regelingen.’

NOW: vooral grotere bedrijven

De bedrijfstakken horeca, handel, verhuur, vervoer en nijverheid ontvingen tot en met september 2021 bijna driekwart van de totale steun vanuit NOW-regelingen. Bedrijven met minimaal 250 werknemers hadden een aandeel van 36%. Met name bij de sectoren vervoer en opslag (76%) en verhuur en overige zakelijke dienstverlening (58%) hadden de grote bedrijven een fors belang in de NOW-steun. In de horeca en de handel kregen middelgrote bedrijven met 10 tot 50 werknemers de meeste loonkostenvergoeding.

De TVL-steun – die pas later voor grote bedrijven is opengesteld – is met name door kleine bedrijven (minder dan tien medewerkers) ontvangen: zij zijn goed voor 39% van alle vastelastensubsidie. Vooral in de landbouw (69%) ging veel TVL naar kleine bedrijven. Bedrijven tot 50 werknemers ontvingen daarna de meeste steun (31%); zij zijn in de horeca het sterkst vertegenwoordigd (42%).

Bron: CBS