Familiebedrijven: bijna elke accountant komt ze in de dagelijkse praktijk tegen. Deze bijzondere bedrijven vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie. En wie de spanningen tussen eigenaar en onderneming, familie en directie, generatiewissel, bedrijfsoverdracht, strategie en fiscaliteit aankan, kan alles aan. Voor inspiratie is er daarom onze nieuwe podcastserie: Een kijkje in de keuken van het familiebedrijf.

De podcastserie is een initiatief van Accountancy Vanmorgen, Tijdschrift Familiebedrijven en accountantskantoor BDO. Een eerste aflevering wordt volgende week dinsdag beschikbaar gemaakt.

Familiestatuten: nut en noodzaak

In de eerste aflevering vertelt Gerard-Jan van Blokland, CEO van Van Drunen Schoenfabriek, hoe hij als buitenstaander heeft kunnen participeren in het familiebedrijf dat hij nu aanstuurt. Van Blokland is open over de afspraken die de familie bij zijn toetreden in het familiestatuut liet vastleggen. Ed van de Vijver, die verbonden is aan de Adviesgroep Familiebedrijven van BDO, en zelf telg uit een familiebedrijf is, licht toe wat de nut en noodzaak van een familiestatuut is in familieondernemingen. Wilbert Geijtenbeek, hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen interviewt als gastheer beide genodigden.

Vanaf 29 maart: een kijkje in de keuken van het familiebedrijf

Deze eerste aflevering is vanaf volgende week dinsdag 29 maart te beluisteren via deze website en je favoriete podcastkanalen. Schrijf je nu vast in als je een seintje wilt ontvangen zodra de podcast online staat.

Volgende edities van onze podcast gaan over:

Strategie: bedrijf versus familie?

Dinsdag 12 april

Te gast zijn ondernemer Rahma El-Mouden van MAS Dienstverlening en Machiel Gosschalk, Next Gen Leider en Senior Manager bij BDO.

Fusies en overnames: jager en prooi?

Dinsdag 26 april

Te gast zijn ondernemer Henny de Haas van Hoppenbrouwers Installatietechniek en Ruud Loos, Senior Manager Familiebedrijven bij BDO.

Generatieoverdracht en fiscaliteit

Dinsdag 10 mei

Te gast zijn ondernemer Jeroen Driessen van Driessen Groep en Michel Prent, Senior Manager Familiebedrijven bij BDO.

Blijf op de hoogte van onze podcast