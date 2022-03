Checkpoints | Digitale checklist met deadlines maart 2022

Eind maart vervallen veel deadlines. Je kan er dus zomaar een vergeten. Check dubbel check hier of je alle acties tijdig hebt ondernomen en vink ze af.

Naast al je reguliere werk, zijn er allerlei zaken waarop je dag in dag uit moet letten. Regels die in werking treden, wijzigen of eindigen, aanvragen of aangiftes die je op tijd moet indienen, subsidies of regelingen waarvan je klant moet weten. Aandachtspunten, attentiepunten en deadlines. Maar wil je in één oogopslag weten dat je niks bent vergeten? Kijk dan op de Checkpoints: een digitale checklist van maximaal 1 A-4 waarop je al je actiepunten simpel kunt afvinken.

Wil je meer betekenen voor je klanten? Kijk dan eens op de Klantcommunicatie van Fiscount, waarmee je jouw klanten kort en bondig en in begrijpelijke taal helemaal ‘bijpraat’ over actuele zaken.