BDO bundelt expertise in BDO Sustainability

BDO Nederland breidt zijn dienstverlening op het gebied van duurzaamheid onder de vlag van BDO Sustainability. In deze nieuwe divisie bundelt het kantoor zijn nationale en internationale expertise.

Voor organisaties is er een groeiende noodzaak om duurzaamheid aan te pakken. De risico’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd, worden groter en complexer als gevolg van de klimaatverandering, pandemieën, toenemende digitalisering en verstoringen in wereldwijde logistieke ketens. De toenemende risico’s leiden tot maatschappelijke vragen vanuit consumenten, investeerders en de politiek. Met BDO Sustainability wil BDO alle relevante expertise, zowel nationaal als internationaal, integreren, zo laat het kantoor weten.

Assurance

‘De roep om transparantie en verantwoording op ESG-aspecten is zeker niet nieuw en raakt onze dienstverlening direct op dagelijkse basis,’ zegt Chris van den Haak, voorzitter van BDO Sustainability. Van den Haak is partner Audit & Assurance en voorzitter BDO Publieke Sector. ‘Als BDO hadden we al jaren expertise in huis op het gebied van onder andere assurance rondom maatschappelijke verslaglegging en adviesdiensten op een specifiek thema als vastgoedverduurzaming. Met BDO Sustainability integreren, verbreden en verstevigen we deze dienstverlening en zijn daarmee nog beter in staat om met klanten integraal het gesprek hierover aan te gaan. Ook is het onze ambitie om deze dienstverlening onder de vlag van BDO Sustainability door te ontwikkelen.’

Transitie, reporting en assurance

De ESG-professionals binnen BDO helpen klanten bij de transitie naar een duurzamere organisatie en bieden ondersteuning bij de bijbehorende rapportage en assurance. Adrianca Mens, hoofd van het ESG assuranceteam van BDO Sustainability: ‘Wij hebben onze ESG-dienstverlening onderverdeeld in de thema’s transitie, reporting en assurance. Op die manier kunnen we organisaties met een verschillend volwassenheidsniveau op het gebied van duurzaamheid helpen met het zetten van hun vervolgstappen. Door de huidige disruptieve maatschappelijke ontwikkelingen is de noodzakelijke transitie richting meer duurzaamheid urgenter dan ooit.’ Om organisaties een eerste inzicht te geven in waar ze staan op het gebied van hun duurzaamheidsambities, heeft BDO de kosteloze Sustainability Readiness Tool ontwikkeld.