Rikst Accountants sluit zich aan bij Baker Tilly

Rikst Accountants B.V. gaat verder als onderdeel van Baker Tilly. Beide ondernemingen hebben hierover deze week overeenstemming bereikt. De overname betekent een versterking van de positie van Baker Tilly in het noorden van Nederland. Het aantal medewerkers van de vestiging in Groningen verdubbelt hiermee tot ruim 40 medewerkers. Rikst Accountants heeft een groeiende klantenportefeuille in het lokale mkb, waaronder veel jonge, innovatieve bedrijven.

Ronald Hoeksel, bestuursvoorzitter van Baker Tilly: “Wij hebben vorig jaar ons kantoor in Groningen geopend om klanten in de drie noordelijke provincies te bedienen. We bouwen aan een sterke, full servicevestiging met dienstverlening op het gebied van Audit, Belastingadvies, mkb Accountancy & Advies en Advisory. Namens Baker Tilly heet ik de medewerkers van Rikst van harte welkom.”

Daniël Engwerda, Partner Baker Tilly Groningen: “Onze vestiging in Groningen is nog maar enkele maanden open en kent dankzij de inzet van het hele team een veelbelovende start. Daar kunnen we erg trots op zijn. De overname van Rikst geeft onze groei in het Noorden van het land een extra impuls. Onze positie in mkb Accountancy & Advies wordt er sterker door, maar ook onze fiscale praktijk plukt er de vruchten van.”

Sandra Mallee, Algemeen directeur Rikst Accountants: “Ons bedrijf is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. We ervaren steeds vaker dat klanten graag een breder dienstenpakket zouden afnemen. Om daaraan tegemoet te komen hebben wij gezocht naar een grotere, sterkere organisatie om ons bij aan te sluiten. Wij hebben hoge verwachtingen van de krachtenbundeling met Baker Tilly, dat sterke ambities heeft om zijn activiteiten in het noorden van Nederland uit te breiden.”