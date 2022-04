Hoe kom je tot het beste financieringsvoorstel?

Wat vindt een ondernemer belangrijk aan een financieringsvoorstel? Het antwoord op die vraag is volstrekt voorspelbaar: een zo laag mogelijke rente. Die fixatie op het rentetarief is niet onterecht, maar hij is ook niet zaligmakend. Het rentetarief is namelijk slechts ‘een’ factor om te bepalen of een financieringsvoorstel passend is.

Financiering is een ‘bouwsteen’ voor de onderneming c.q. investering om toekomstplannen te kunnen realiseren. Geld lenen kost geld en daarom moeten de kosten daarvan (de prijs) zo laag mogelijk zijn. Maar weegt de prijs inderdaad het zwaarst in het voorstel? Naar mijn mening is een brede blik op een goed passende financieringsoplossing erg belangrijk. Zo is het verstandig om proactief te sparren met de ondernemer op de volgende punten:

de mate van zekerheidstelling vanuit de ondernemer en/of privé;

de aflossingsdruk en boetevrije ruimte;

de juridische looptijd;

de flexibiliteit en capaciteit om mee te groeien.

Zekerheidstelling

Het tweede punt van aandacht dat ondernemers altijd noemen is de zekerheidstelling – en dan vooral als ze willen financieren binnen een bv-structuur. Welke zekerheden worden verlangd? Het afgeven van zekerheden vanuit de onderneming is vaak niet het issue, behalve als er een behoefte is om financieringen te stapelen. Bijvoorbeeld een hypothecair krediet in combinatie met factoring. De pandrechten op debiteuren moeten dan bij de juiste partij komen te liggen. Vanuit de ondernemer is dat vaak geen probleem, maar wanneer het de privésituatie raakt – omdat een borgstelling nodig is of omdat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid – wordt het wezenlijk anders.

Financieren via de traditionele weg, de banken, gaat binnen het MKB in bijna alle gevallen gepaard met een verplichte borgstelling. Stel nu dat de ondernemer dit om moverende redenen niet wenst. In dat geval kan hij of zij nog uitwijken naar alternatieve financieringsvormen. Dit heeft echter wel een prijs, namelijk: een hogere rente. Hoever wil de ondernemer dan gaan? De prijs voor het geld (de rente) is dan mogelijk een secundaire voorwaarde.

Aflossingsdruk en boetevrije ruimte

Afhankelijk van het investeringsdoel heb je te maken met een bepaalde aflossingsdruk. Grosso modo kunnen we stellen dat de ondernemer de aflossingen op kortlopende financieringen (denk aan overnamefinanciering of investeringen in vlottende activa) in 5 jaren moet realiseren. Investeert men in vastgoed, dan is de aflossingsdruk gestoeld op een looptijd van 20 jaren. In principe is dat een gezonde situatie. Maar wat als je te maken hebt met een belegger in vastgoed, die zichzelf tot doel gesteld heeft om een portefeuille op te bouwen? Deze belegger wil liever de uitgaande cashflow beperken en deels aflossingsvrij financieren. Hierdoor kan de eigen inbreng beperkt blijven en kan er geïnvesteerd worden in nieuwe projecten.

In deze gevallen ben je aangewezen op professionele en specifieke vastgoedfinanciers. Ook hier zal de ondernemer geconfronteerd worden met een hogere rente, maar juist de aflossingsdruk – of juist het niet ondervinden van druk – maakt de financiering toekomstbestendiger. Een afgeleide van de geëiste aflossing is de vrijheid die de ondernemer wel of niet heeft voor extra boetevrije aflossingen. Snel groeiende ondernemers met een overschot aan liquiditeiten willen de financieringen mogelijk versneld kunnen afbouwen. Speel hierop in en toets de verschillende mogelijkheden voor wat betreft het percentage boetevrije ruimte.

Juridische looptijd

Een belangrijk punt van aandacht is de juridische looptijd van een financiering. De meeste geldverstrekkers hebben een juridische looptijd ingebouwd. Bij de banken zien we vaak looptijden van 5 of 10 jaren, maar ook binnen crowdfunding en bij enkele vastgoedfinanciers zien we looptijden van 5 jaar. We komen dit vooral tegen bij financieringen voor onroerend goed. Wat de geldverstrekker de ondernemer aanbiedt, is een financiering met een (theoretische) aflossing van 20 jaar. Echter, na 5 of 10 jaar staat in het voorstel dat de ondernemer de restschuld op die datum in zijn geheel moet aflossen.

Bij het tekenen van de overeenkomst is het altijd de intentie om op dat moment te kijken naar het herfinancieren van deze restschuld. Maar hoe ziet de wereld er dan uit? De ondernemer heeft dan te maken met een aflossingsplicht. Hij moet bij de bestaande financier of bij een andere financier opnieuw de financiering rondmaken. Nu is het speculeren hoe de wereld eruitziet over 5 jaar, maar wanneer je als horecaondernemer medio 2020 te maken had met deze situatie, dan ontstaat er toch een uitdaging. Zoekt de ondernemer in dit kader zekerheid, dan is het goed om van tevoren onderzoek te doen naar de geschikte financieringspartij.

Flexibiliteit en groei

Een veelgehoorde klacht van snel groeiende ondernemers is dat ze vaak klem komen te zitten met hun liquiditeiten. Om groei te faciliteren, moeten ze investeren in voorraden, materialen, etc. Voor het financieren van werkkapitaal volstaat vaak een rekening-courantkrediet. Dit wordt in de regel door de bank gefinancierd tegen aantrekkelijke voorwaarden. Bij snel groeiende bedrijven kan deze productvorm nogal rigide zijn. In dat geval is factoring mogelijk een alternatief. Het financieren en liquide maken van de debiteurenvorderingen is vaak een goede methode om de groei te financieren. De ondernemer kan wel nadeel ervaren in de prijs van het product (factoring), maar de prijs is uiteindelijk minder relevant. De beoogde groei van de onderneming moet namelijk gaan zorgen voor rendement. De prijs voor de financiering is in dat geval in te calculeren en van ondergeschikt belang.

Verder kijken dan prijs

De best passende financiering gaat dus veel verder dan de prijs. Vanuit je rol van adviseur is het belangrijk om de ondernemer op deze manier hiernaar te laten kijken en om ook kennis te nemen van de overige voorwaarden. Uiteindelijk besluit je welke factoren (zie opsomming aan het begin van dit artikel) het zwaarst wegen en maak je een overwogen, toekomstbestendige keuze. Elke financiering blijft maatwerk. Daarbij zullen de belangen en doelen van de ondernemer mede de complexiteit bepalen van de wijze waarop de financiering vorm krijgt.

Ard Dekker is financieringsspecialist bij Fiscount Financieringsservice.

