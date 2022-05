Tientallen bedrijven committeren zich aan nieuwe belastingcode

Meer dan 40 grote Nederlandse bedrijven committeren zich aan de nieuwe Tax Governance Code die vandaag door VNO-NCW wordt gepresenteerd. Deelnemers beloven onder anderen fiscale transparantie en het vermijden van belastingparadijzen voor belastingontwijking. Behalve een grote groep beursgenoteerde bedrijven gaat het ook om enkele prominente niet-beursgenoteerde coöperaties en familieondernemingen. De komende tijd gaan meer ondernemingen aansluiten, meldt de ondernemersorganisatie.

Transparantie over fiscaal gedrag

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Deze bedrijven zien belasting als een belangrijke bijdrage aan de samenlevingen die hun bestaan mogelijk maken. De grote meerwaarde van deze ambitieuze nieuwe code is dat het gaat leiden tot veel meer transparantie over het fiscale gedrag en de belastingen die bedrijven afdragen. Maar bijvoorbeeld ook welke tax-incentives ze gebruiken. Transparantie is een absolute voorwaarde voor het krijgen en houden van vertrouwen. Dat vertrouwen is essentieel, omdat bedrijven een cruciale rol spelen als motor van de economie en in het oplossen van de grote vraagstukken in onze samenleving. Transparantie over de belastingpositie van bedrijven helpt ook in het vergroten van het vertrouwen in het belastingstelsel. Dat is belangrijk om polarisatie te voorkomen. Internationaal is deze stap echt uniek. Wij kennen geen andere landen die dit zo doen. We lopen daarmee voorop en deze groep bedrijven toont leiderschap en zet een prachtige extra stap waar ik trots op ben.’

De onderdelen van de code

Er wordt een duidelijke belastingstrategie en -principes gepubliceerd. Belastingen zijn een bijdrage aan de samenleving en een middel voor sociaaleconomische cohesie, duurzame groei en welvaart op de lange termijn. Er is een duidelijke governance structuur met de board in de hoofdrol en bijvoorbeeld audits op de naleving. Belasting zijn een essentieel onderdeel van MVO. Fiscale naleving; de deelnemers houden zich niet alleen aan de letter maar ook aan het doel en de strekking van de (lokale) belastingwetten. De structuur van de onderneming wordt bepaald door commerciële overwegingen, die passen bij de bedrijfsactiviteiten (met reële aanwezigheid). Er wordt geen gebruik gemaakt van belastingparadijzen voor belastingontwijking. De relatie met (lokale) belastingautoriteiten is gestoeld op wederzijds respect, transparantie, vertrouwen en constructieve samenwerking. De onderneming publiceert over alle afgedragen belastingen per land, en bijvoorbeeld ook over het gebruik van tax-incentives.

Zie ook: Tax Governance Code