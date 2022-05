Investeerder Vortex neemt belang in Kees de Boekhouder

Investeringsmaatschappij Vortex Capital Partners gaat een samenwerking aan met het Amsterdamse Kees de Boekhouder, dat naar eigen zeggen marktleider is op het gebied van boekhouden voor zzp’ers en kleine ondernemers in Nederland. De investering van Vortex ondersteunt de ambitie van de onderneming ‘om haar frontrunner positie verder uit te bouwen tot een nationale go-to brand voor ondernemers.’

‘Suboptimale oplossingen’

In een gezamenlijke verklaring stellen Vortex en Kees de Boekhouder: ‘De boekhoudmarkt kenmerkt zich door suboptimale oplossingen voor ondernemers, waar de onderneming doorgaans niet volledig en onvoldoende wordt ontzorgd. Online boekhoudprogramma’s bieden geen persoonlijke boekhoudondersteuning aan zzp’ers en kleine ondernemers. Andersom werken boekhouders veelal met complexe boekhoudsoftware die zich niet leent voor de eenvoudige administratie van zzp’ers en kleine ondernemers. Bovendien ervaren kleine ondernemers de tarieven van boekhouders als ondoorzichtig en draagt het vakjargon niet bij aan de transparantie van het boekhoudproces.’

Kees de Boekhouder

Kees de Boekhouder, gevestigd in Amsterdam, ontzorgt zelfstandigen door persoonlijke begeleiding en ondersteuning te combineren met een innovatief, eigen ontwikkeld platform. De organisatie is hiermee naar eigen zeggen ‘een van de weinige spelers die de ondernemersbehoefte volledig kan vervullen.’ Kees Monteban, CEO bij Kees de Boekhouder: “We geloven dat Kees de Boekhouder een oplossing biedt voor de administratieve uitdagingen waar zzp’ers en kleine ondernemers in heel Nederland mee worstelen. Dit reflecteert ook in de klanttevredenheid. De expertise van Vortex in tech, gekoppeld aan ondernemerservaring, draagt eraan bij dat we deze oplossing landelijk bereikbaar kunnen maken. We kijken ernaar uit om dit samen met Vortex en ons team te realiseren.”

Kees de Boekhouder is in 2009 opgericht door Kees Monteban en Marlou ter Berg. ‘Het bedrijf biedt een all-in-one oplossing voor zzp’ers en kleine ondernemers, dankzij de combinatie van een sterk eigen ontwikkeld softwareplatform en de service van een persoonlijke boekhouder. De boekhouders begrijpen de vraagstukken van zelfstandigen en geven helder advies. De onderneming is over de afgelopen jaren sterk organisch gegroeid en bedient nu meer dan 6.500 klanten.’

Joost Moerland, partner van Vortex, is erg enthousiast over de samenwerking: “Het is indrukwekkend hoe Kees de Boekhouder door haar sterk onderscheidende geïntegreerde aanpak en klantbenadering een grote basis van loyale klanten aan zich heeft weten te binden. De klanten zijn door de hoge tevredenheid vrijwel direct omgetoverd tot brandambassadeurs. We kijken ernaar uit om met de oprichters en het team te mogen samenwerken om hun ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken.”