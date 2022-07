Delft zegt geen sorry voor oplichting door gemeentelijke ‘boekhouder’

Het Delftse stadsbestuur voelt zich niet verantwoordelijk voor de oplichtingspraktijken van een ex-medewerker. Die zou een Delftse vrouw 170.000 euro afhandig hebben gemaakt door zich voor te doen als boekhouder van de gemeente.

Sjoerd S. uit Delft (56) wordt door justitie verdacht van oplichting van oudere en kwetsbare mensen. De man ‘hielp’ mensen met een kleine beurs jarenlang bij hun belastingaangifte. In werkelijkheid maakte hij hun geld afhandig. De Delftse José van Schaik werd door S. geadviseerd bij de fiscale afwikkeling van haar vaders erfenis (van 174.000 euro). In werkelijkheid sluisde hij haar geld weg waardoor ze het hele bedrag kwijtraakte. Jarenlang hield hij haar met smoesjes aan het lijntje. Volgens de advocaat van Van Schaik had zij geen reden om te twijfelen aan S. omdat hij in opdracht van de gemeente werkte.

100.000 euro

Dinsdag werd in de rechtszaal duidelijk dat de vrouw waarschijnlijk nooit excuses zal krijgen van het stadsbestuur van Delft. Ze heeft een schadeclaim ingediend tegen de gemeente. Ze eist zo’n 100.000 euro omdat S. te veel zijn gang kon gaan bij de gemeente. ‘Eigenlijk gaat het niet om het geld’ zei ze tegen de rechter. ‘Excuses dat de gemeente S. in huis heeft gehaald, zou al heel wat zijn.”

Begon in 2010

De oplichter maakte meer slachtoffers. Het OM verdenkt S. van forse oplichting van vooral oudere en kwetsbare personen. Ze raakten stuk voor duizenden euro’s of meer kwijt. De Delftenaar zou zich hebben voorgedaan als boekhouder en belastingadviseur, die zijn klanten adviseerde geld te stoppen in lucratieve projecten. Het begon in 2010. Een vrouwelijke klant zou hij overtuigd hebben 161.000 euro te investeren in onder meer een afkickprogramma en een gezondheidsapp. S. zou het slachtoffer verteld hebben dat er geen risico’s verbonden waren aan de investering en dat ze het geld altijd kon opeisen. Met stukken uit het buitenland overtuigde hij haar dat er grote sommen geld aankwamen. Twee slachtoffers die oud en verstandelijk beperkt waren, liet hij geloven dat hij een betrouwbare pensioenadviseur was. S. zou hen voorgespiegeld hebben dat ze hun geld op korte termijn met een aantrekkelijke rente terug zouden krijgen. Hij verzweeg dat hij zelf met grote schulden kampte, en dat hij het geld overmaakte naar ‘dames in het buitenland’ en bedrijven in Ghana, Maleisië, Turkije en Groot-Brittannië. De slachtoffers zouden 77.000 en 100.000 euro aan hem hebben betaald.

Strafzaak later dit jaar

De gemeente erkent het leed dat de slachtoffers van S. is aangedaan, maar stelt niet aansprakelijk te zijn. De rechter bepaalt in september of de gemeente toch medeverantwoordelijk is voor de ellende die S. zou hebben aangericht. De strafzaak tegen S. wordt later dit jaar behandeld.