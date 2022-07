Nieuwe locatie Flynth in Arnhem geopend

Flynth adviseurs en accountants is verhuisd naar het moderne kantoorgebouw Rijnpoort aan de Groningensingel 1 in Arnhem. Op 7 juli is het nieuwe kantoor officieel geopend.

Op de nieuwe plek gaan medewerkers van de Flynth locaties Arnhem, Elst én Accon AVM samenwerken. Begin dit jaar heeft Flynth Accon AVM overgenomen, waardoor een organisatie van ongeveer 2.400 medewerkers is ontstaan met werk- en bezoeklocaties door hele land. Flynth is Nederlands’ grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf.

Flynth werkt steeds meer digitaal samen met klanten. Clusterdirecteur Claudette Cuppen: “Persoonlijk contact blijft belangrijk, we zijn daarom blij met deze gastvrije locatie waar zowel klanten als collega’s fijn kunnen samenwerken en een goed gesprek met elkaar kunnen voeren”.

Bas Hidding: “Thuiswerken wordt bij ons afgewisseld met samenwerken op kantoor. Die ruimte en flexibiliteit willen we onze medewerkers bieden. Bovendien kunnen we op deze manier de kantooromgeving bij Flynth duurzaam inrichten en gebruiken minder vierkante meters. Ook verkorten we onze reistijd en maken we minder kilometers. Dit past bij wie we als Flynth zijn”.

Flexibel werken

Rijnpoort is ingericht volgens het flexibele huisvestingsconcept van Flynth. Hierdoor kan een medewerker altijd een passende werkplek kiezen. De nieuwe locatie is goed bereikbaar met het OV, ook is er voldoende parkeergelegenheid.

Foto: Bas Hidding, voorzitter van de raad van bestuur van Flynth en Claudette Cuppen, clusterdirecteur Flynth.