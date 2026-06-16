Flynth boekt flink hoger resultaat bij vrijwel gelijke omzet

Flynth heeft in 2025 een flink hoger resultaat geboekt, terwijl de omzet slechts licht toenam. Volgens het jaarverslag komt de verbetering onder meer door hogere productiviteit, lagere kosten voor ingehuurd personeel en lagere personeelskosten in de servicelijnen Basisdienstverlening en Advies.

Uit het recent verschenen geïntegreerde jaarverslag blijkt dat het bedrijfsresultaat van de advies- en accountantsorganisatie in 2025 steeg van 8,4 miljoen naar 16,6 miljoen euro. De netto-omzet kwam uit op 239,3 miljoen euro, tegen 237,9 miljoen euro een jaar eerder. De EBITDA nam toe van 17,7 miljoen naar 26,8 miljoen euro, een stijging van 51 procent. Het resultaat na belastingen kwam uit op 11,1 miljoen euro, tegenover 4,5 miljoen euro in 2024.

Minder externe inhuur

Flynth wist dus een flink hoger bedrijfsresultaat te halen, terwijl de omzet vrijwel gelijk bleef. De organisatie schrijft de verbetering onder meer toe aan hogere productiviteit en operationele efficiency. In de servicelijnen Basisdienstverlening en Advies werd omzetgroei gerealiseerd met een kleinere formatie, wat volgens Flynth leidde tot lagere personeelskosten en lagere kosten voor externe inhuur. Ook de kosten voor automatisering, huisvesting en overige externe kosten daalden.

Uit de toelichting op de jaarrekening blijkt dat de kosten voor uitbesteed werk zijn gedaald van 17,6 miljoen naar 13,3 miljoen euro. Onder die post vallen volgens Flynth de kosten van inhuur van personeel. Ook de lonen en salarissen daalden, van 119,0 miljoen naar 115,7 miljoen euro.

Het gemiddelde aantal werknemers liep terug van 1.656 naar 1.572, omgerekend naar volledige mensjaren. Vooral de professionele staf werd kleiner: van 1.497 fte in 2024 naar 1.424 fte in 2025. De ondersteunende staf nam af van 155 naar 144 fte.

Volgens de ondernemingsraad droegen ook kostenbesparingen door niet-uitgevoerde geplande projecten bij aan het resultaat. De OR noemt dat zowel ‘positief als negatief’, omdat Flynth volgens de ondernemingsraad wel moet blijven investeren in de ontwikkeling van de organisatie.

Meer instroom, minder uitstroom

Op medewerkersgebied schetst Flynth een positiever beeld dan een jaar eerder. In 2025 kwamen 319 medewerkers binnen, tegen 282 in 2024. Het aantal vertrekkende medewerkers daalde van 433 naar 326. Per saldo kromp het medewerkersbestand licht, van 1.976 naar 1.969 medewerkers.

Ook de medewerkerstevredenheid verbeterde volgens het verslag. Het rapportcijfer steeg van 7,2 naar 7,6. De eNPS, de mate waarin medewerkers Flynth aanbevelen als werkgever, ging van -10 naar +5. Het ziekteverzuim daalde van 3,8 procent naar 3,3 procent.

Toch blijft de personele bezetting een belangrijk aandachtspunt. Flynth koppelt de verwachte omzetgroei in 2026 nadrukkelijk aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de in- en uitstroom van talent.

Automatisering krijgt nadruk, effect is niet gekwantificeerd

Flynth besteedt in het jaarverslag ook aandacht aan technologie, standaardisering en automatisering. Zo werkt de organisatie sinds de overname van accon avm aan één geoptimaliseerd systeem voor salarisadministratie. Ook draaide Flynth in 2025 pilots met nieuwe factuurverwerkingssoftware, waarbij volgens de organisatie een verregaande automatiseringsgraad is bereikt.

Daarnaast noemt Flynth verdere toepassing van AI als onderdeel van de digitaliseringsagenda. Het jaarverslag maakt niet concreet welk deel van de resultaatverbetering is toe te schrijven aan AI of automatisering.

Kwaliteit en integriteit

Het jaarverslag bevat ook cijfers over kwaliteit, klachten en integriteit. Flynth meldt dat 93 procent van de interne kwaliteitsonderzoeken in 2025 een voldoende kreeg, tegen 87 procent in 2024. Het aantal klachten daalde van 81 naar 37 en het aantal claims van 131 naar 98.

Het aantal geregistreerde datalekken daalde licht, van 173 naar 168. Daarvan werden er 6 gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tegen 16 in 2024.

Het aantal tuchtklachten steeg van 1 naar 5. Flynth vermeldt daarbij dat vier klachten niet-ontvankelijk zijn verklaard en één klacht is ingetrokken.

Ook meldt Flynth schendingen met betrekking tot ongewenste gedragingen bij het afleggen van de NBA-kennistoets 2022. De organisatie is hierover in gesprek met de AFM. Volgens Flynth is nog onduidelijk of daar financiële gevolgen uit kunnen voortvloeien. Per balansdatum is hiervoor geen voorziening gevormd.

Lager resultaat verwacht in 2026

Voor 2026 rekent Flynth op beperkte autonome omzetgroei. De organisatie verwacht groei binnen Audit & Assurance en Advies, maar voorziet tegelijk hogere kosten. Het aantal opleidings- en trainingsuren wordt uitgebreid en de geplande kapitaalinvesteringen, vooral in huisvesting en IT, zijn begroot op ongeveer 11 miljoen euro.

Ook verwacht Flynth hogere bedrijfskosten door initiatieven uit de strategie richting 2030. Daardoor zal het bedrijfsresultaat naar verwachting lager uitvallen dan in 2025.

De financiële positie verbeterde in 2025. De solvabiliteit steeg van 24,3 procent naar 32,2 procent. De netto-liquiditeitspositie nam toe van 25,1 miljoen naar 38,9 miljoen euro. Voor 2026 voorziet Flynth geen externe financieringsbehoefte.

Lees het volledige jaarverslag hier.