Personalia | Flynth benoemt nieuwe directeur Audit

Per 1 februari treedt Renée Roodhart toe tot Flynth als directeur Audit.

6 februari 2026 door Accountancy Vanmorgen

Erik Koetje, CFRO: “Renée brengt veel inhoudelijke kennis, sterk leiderschap en verbindend vermogen mee, waarmee zij Flynth helpt om een toekomstbestendige auditpraktijk te bouwen.”

Professionele achtergrond

Renée Roodhart werkte de afgelopen 11 jaar bij BDO, waar zij zich ontwikkelde tot partner binnen Audit & Assurance. Ze was verantwoordelijk voor een brede klantenportefeuille in de publieke sector en voor de HR-portefeuille binnen Audit & Assurance in vestiging Amstelveen.

Met de benoeming van Renée Roodhart legt Flynth naar eigen zeggen ‘extra focus op kwaliteit, transparantie en toekomstbestendig leiderschap binnen Audit & Assurance. Renée brengt hiervoor niet alleen inhoudelijke kennis mee, maar ook een duidelijke visie op samenwerking en teamontwikkeling.’

Tags: Flynth, Personalia

