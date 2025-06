Omzetdaling bij Flynth, winst wel gestegen

De netto-omzet van Flynth kwam in 2024 uit op € 238 miljoen, een jaar eerder was dat nog € 243 miljoen. Wel realiseerde het top 10-kantoor een bedrijfsresultaat van € 8,4 miljoen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2023, toen het resultaat € 3,8 miljoen bedroeg.

Dat blijkt uit de cijfers in het dinsdag gepresenteerde jaarverslag 2024 van Flynth. De servicelijnen Basisdienstverlening (Accountancy) en Audit droegen bij aan de omzetgroei bij het kantoor, terwijl de omzet uit adviesdienstverlening daalde. Naast de resultaatverbetering werd ook meer uitgekeerd aan medewerkers. De variabele beloningen, bestaande uit resultaat- en prestatieafhankelijke vergoedingen, bedroegen over 2024 € 6,6 miljoen – een stijging van 27% ten opzichte van € 5,2 miljoen over 2023.

Medewerkers

In 2024 steeg het aantal trainingsuren bij Flynth met 9% tot 186.000 uur. Om nieuwe medewerkers goed te laten landen binnen de organisatie biedt Flynth al enkele jaren het programma Start@Flynth aan. Dit éénjarige programma introduceert nieuwe collega’s aan de organisatie en haar kernwaarden, en ondersteunt hen bij het formuleren van ambities en ontwikkeldoelen.

Agrosector en duurzaamheid

In 2024 werden klanten in de agrosector geconfronteerd met complexe regelgeving rondom stikstof, energie, derogatie en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Mkb-klanten kregen te maken met nieuwe duurzaamheidswetgeving en technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en kunstmatige intelligentie.

Duurzaamheid kreeg bij Flynth de afgelopen tijd extra aandacht via diverse klantevents en de campagne ‘Zet de stap naar duurzaam ondernemerschap’, waarmee het kantoor zich positioneerde als duurzaam merk voor mkb’ers.

Investeringen in datagedreven werken en innovatie

Naast investeringen in opleidingen en trainingen, investeerde Flynth in 2024 in nieuwe IT-applicaties en de doorontwikkeling van het dataplatform. Het doel hiervan is het efficiënter maken van processen en systemen en het ontwikkelen van sectorspecifieke data-gedreven klantproposities.

De nieuwe Raad van Bestuur werkt vanaf 2024 met een focus op de ontwikkeling van talent, ondernemerschap en technologie. ‘Groei, eigenaarschap en technologische innovatie’ zijn volgens het top 10-kantoor belangrijke pijlers van de nieuwe strategie voor 2030, die op dit moment wordt vormgegeven.

Het volledige jaarverslag is hier te vinden.