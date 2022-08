Maatregelen kabinet tegen belastingontwijking en belastingontduiking

Het kabinet wil de komende jaren verschillende maatregelen nemen om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken. Om welke maatregelen gaat het en wat is daar inmiddels de status van? Het ministerie van Financiën heeft het onlangs in een factsheet per jaar op een rij gezet:

2022

Beperken van verliesverrekening

Bedrijven kunnen verliezen volledig verrekenen met winst uit het voorgaande jaar of met winsten uit 6 jaren daarna. Vanaf 2022 kan dat tot € 1 miljoen van de winst. Boven de eerste € 1 miljoen kunnen ze slechts worden verrekend met 50% van de winst. De tijdslimiet van 6 jaar vervalt.

Bestrijden van dubbele niet-belasting (Zakelijkheidsbeginsel)

Binnen een concern moet net zo zakelijk worden gehandeld als onafhankelijke partijen dat doen. Als een ander land het arm’s length-beginsel niet of anders toepast, kan het zijn dat bedrijven te weinig belasting betalen. Met deze maatregel kan in die situaties de winst in Nederland niet worden verminderd als de andere partij geen of een lager bedrag dan de zakelijke prijs hanteert.

Renteaft­rek verder beperkt (Earningsstrippingmaatregel)

De maatregel beperkt de rente die een bedrijf mag aftrekken van de te betalen winstbelasting. Dit was wanneer het saldo aan renten (het verschil tussen rentelasten en rentebaten bij geldleningen) meer bedroeg dan de hoogste van € 1 miljoen of 30% van de bruto bedrijfsresultaat. Dit percentage is per 2022 aangescherpt naar 20%.

2023

Uitwisselen fiscale informatie digitale platformen (DAC7), aangekondigd wetsvoorstel

Digitale platformen worden verplicht informatie over hun verkopers te verstrekken aan een belastingdienst in een EU-lidstaat. De belastingdiensten wisselen deze informatie uit, zodat ze inzicht krijgen in de inkomsten die hun inwoners via digitale platformen behalen. Deze informatie kunnen ze gebruiken bij het he­en van belastingen. Ook wordt de kans dat gebruikers inkomsten via digitale platformen niet of onjuist aangeven, verminderd.

2023 / 2024

Herverdeling van winsten van multinationale ondernemingen (pijler 1), in onderhandeling

Wereldwijd voeren veel landen een nieuw systeem in waarbij meer heffingsrechten worden gegeven aan landen waar gebruikers of consumenten van de circa 100 grootste en meest winstgevende bedrijven ter wereld zitten. Hieronder vallen de grootste digitale bedrijven. Dat systeem zorgt voor een eerlijkere verdeling van heffingsrechten. Hierdoor kunnen landen ook belasting he­en over de winst van een multinational als die in dat land niet fysiek aanwezig is.

Invoering wereldwijde minimumbelasting (pijler 2), in onderhandeling

Wereldwijd voeren veel landen hetzelfde systeem in dat ervoor moet zorgen dat multinationals met een jaarlijkse omzet van meer dan € 750 miljoen altijd ten minste een minimumniveau aan winstbelasting betalen. De afspraak is een wereldwijd minimumtarief van ten minste 15%. Hierdoor wordt het verplaatsen van winsten minder aantrekkelijk.

2024

Aanvullende bronbelasting op dividend

Er wordt een aanvullende belasting geheven op betalingen van dividend aan een bedrijf binnen hetzelfde concern in een laagbelastend land. Nederland wordt hiermee minder aantrekkelijk voor doorstroomstructuren.

Aanpak misbruik doorstroomvennootschappen (Unshell richtlijn), in onderhandeling

Er komt een richtlijn die (fiscaal) misbruik tegengaat van doorstroomvennootschappen (ook wel brievenbusmaatschappijen genoemd). De richtlijn identificeert wanneer er sprake is van een dergelijke vennootschap. Deze informatie wordt gedeeld onder de EU-lidstaten, die dan belasting kunnen he­en alsof de doorstroomvennootschap niet bestond.

Uitwisselen informatie over cryptovaluta en e-money (DAC8), aangekondigd voorstel Europese Commissie

Bestaande regels over informatie-uitwisseling worden uitgebreid. EU belastingdiensten gaan ook gegevens uitwisselen over bezittingen die gebaseerd zijn op blockchain technologie of soortgelijke technologie waaronder cryptovaluta en NFT’s (non-fungible tokens), zodat ze inzicht krijgen in de inkomsten die hun inwoners hiermee behalen. Hierover kan dan belasting worden geheven.

Meer informatie:

Factsheet maatregelen tegen belastingontwijking en belastingontduiking