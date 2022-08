Rijke Amerikanen sluizen ‘schokkend eenvoudig’ geld weg door maas in wet

Rijke Amerikanen sluizen ‘enorme hoeveelheden inkomsten’ weg voor de Amerikaanse fiscus IRS. Ze gebruiken daarvoor een maas in de twaalf jaar oude Amerikaanse FACTA-wet. Die was juist bedoeld om offshore belastingontduiking aan te pakken. Dit stelt een rapport van de Senaatscommissie Financiën.

De commissie werd zich bewust van de maas in de wet na een onderzoek naar Robert Brockman, de miljardair-softwareontwikkelaar die werd aangeklaagd in de grootste belastingontduikingszaak tegen een individueel persoon in de geschiedenis van de VS. Brockman, die deze maand op 81-jarige leeftijd overleed voordat zijn zaak voor de rechter kwam, zou offshore trusts en vennootschappen hebben gebruikt om twee miljard dollar aan inkomsten te verbergen voor de IRS.

FACTA

Volgens het Senaatsrapport, dat woensdag werd vrijgegeven, is de Foreign Account Tax Compliance Act uit 2010 een populair vehikel om belasting te ontduiken. De wet verplicht banken over de hele wereld om activa en rekeningen van Amerikaanse klanten te rapporteren aan de IRS. Rijke Amerikanen hebben een manier bedacht om de regel te omzeilen en minder controle van de banken te krijgen. ‘Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen hoe deze achterdeur werkt’, zei de voorzitter van de senaatscommissie in een aparte verklaring.

GIIN

Het rapport beschrijft een ‘schokkend eenvoudig’ proces dat begint met het opzetten van lege vennootschappen in het buitenland. Die worden bij de IRS geregistreerd als offshore financiële instellingen. De IRS geeft de entiteiten unieke Global Intermediary Identification Numbers, of GIIN’s. Hierdoor hoeven banken niet te onderzoeken of ze in handen zijn van Amerikanen, aldus het rapport, iets wat onder de FACTA anders wel moet.

Bezuinigingen

In belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden, de Britse Maagdeneilanden en Guernsey zijn honderdduizenden GINN’s geregistreerd. In de meeste gevallen geeft de IRS de identifiers af zonder onderzoek te doen naar de activa, activiteiten of uiteindelijke begunstigden van de ontvanger, omdat het volgens het agentschap ‘buitengewoon moeilijk is om een zinvolle due diligence uit te voeren’, aldus het rapport. ‘Deze maas in de wet creëert grote mondiale risico’s voor offshore belastingontduiking en het witwassen van geld,’ aldus het rapport. ‘Door de aanhoudende bezuinigingen heeft de IRS niet het personeel of de mogelijkheden om adequaat te controleren of deze offshore-entiteiten rekeningen van Amerikaanse personen correct rapporteren.’

Brockman

De IRS heeft GIIN-nummers toegekend aan meer dan 128.000 entiteiten in acht FATCA-partnerjurisdicties die aan Brockman gelinkt zijn, zo bleek uit het Senaatsrapport. Voor entiteiten zoals die welke met Brockman verbonden zijn, is het verkrijgen van GIIN’s een proces van zelfcertificering waarbij aanvragen ‘bijna altijd worden goedgekeurd zonder zinvol onderzoek’, aldus de commissie. Brockman gaf de voorkeur aan IRS-geregistreerde entiteiten op plaatsen zoals de Kaaimaneilanden om controle te vermijden. Op de Kaaimaneilanden zijn er meer dan 84 duizend GINN’s gevonden die aan Brockman gelieerd waren. De Britse Maagdeneilanden tellen er meer dan 15 duizend.

‘Er moeten dringende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de rijke Amerikanen geen misbruik maken van deze brievenbusconstructie en andere zwakke punten in de FATCA-handhaving om hun activa offshore te verbergen’, concludeert het Senaatsrapport.