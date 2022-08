Horeca voor het eerst beter dan voor corona

De horeca heeft in het tweede kwartaal van 2022 beter gepresteerd dan voor de coronacrisis. De omzet steeg met 31,3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het CBS.

De horeca profiteert van het wegvallen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) nam met 29 procent toe. Voor het eerst sinds de coronacrisis was de omzet hoger dan in hetzelfde kwartaal voor corona. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 lag de omzet bijna 19 procent hoger.

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2021 was de omzet van de horeca 84,7 procent hoger. Vorig jaar had de horeca tijdens het tweede kwartaal nog wel last van coronamaatregelen.

Hotels en campings

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, steeg in het tweede kwartaal van 2022 met 37,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hotels zetten bijna 61 procent meer om dan in het voorgaande kwartaal. De omzet van overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, nam in het tweede kwartaal veel minder sterk toe (2,5 procent). Dat komt doordat hotels veel harder zijn geraakt door de coronacrisis dan overige logiesverstrekkers.

Hotels boekten in het tweede kwartaal 172,4 procent meer omzet dan een jaar eerder. De stijging ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 was bijna 6 procent. Verhuurders van vakantiehuisjes en campings noteerden een omzetstijging van 27 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 lag de omzet ruim 20 procent hoger.

Cafés en restaurants

De eet- en drinkgelegenheden hebben in het tweede kwartaal 29,1 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. De omzet van alle onderliggende branches steeg. Van cafés nam de omzet, met 48,9 procent, het sterkst toe. Restaurants boekten in het tweede kwartaal 36,2 procent meer omzet dan een kwartaal eerder. Deze beide branches profiteerden sterk van het wegvallen van de maatregelen. De omzet van fastfoodrestaurants steeg met 5,8 procent en die van kantines en catering steeg met 34,5 procent.

De omzet van de cafés groeide in het tweede kwartaal met 134,4 procent. Dit is op de hotels na de grootste omzetstijging van alle horecabranches. De omzet lag ruim 19 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Bij restaurants was de omzet 94,5 procent hoger dan een jaar eerder, vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 lag de omzet bijna een kwart hoger.

Fastfood

Fastfoodrestaurants realiseerden een omzetstijging van 32,2 procent vergeleken met het tweede kwartaal van 2021. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 lag de omzet 28,3 procent hoger. Kantines en cateringbedrijven ten slotte, zetten ruim 83 procent meer om dan een jaar eerder. Hun omzet groeide ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 met 13,6 procent.

Minder positief

Ondanks de omzetpiek nam het ondernemersvertrouwen aan het begin van het derde kwartaal van 2022 het meest af in de horeca. Horecaondernemers waren onder meer een stuk minder positief over de verwachte omzet in de komende 3 maanden en negatiever over het economisch klimaat in de komende 3 maanden dan een kwartaal eerder.

Bron: CBS