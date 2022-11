Trend: werkgevers laten personeel eersteklas reizen

Steeds meer werkgevers staan medewerkers toe eersteklas te reizen als gevolg van overvolle treinen. Liever wat duurder uit dan personeel dat chagrijnig op het werk verschijnt.

Volle treinen en een krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat steeds meer werkgevers ervoor kiezen om hun personeel eersteklas te laten reizen. Dat blijkt uit gegevens van mobiliteitsprovider Shuttel, opgevraagd door BNR. Bedrijven kiezen hier bewust voor, zegt directeur Klaas Pieter Roemeling van Shuttel op de zender. Dat hierdoor kosten omhoog gaan nemen ze voor lief. In tijden van grote personeelsschaarste zijn werkgevers zuinig op hun medewerkers. ‘Niemand wil chagrijnig personeel dat een hele treinreis heeft moeten staan,’ aldus Roemeling.

Er zit vaak wel een voorwaarde aan het eersteklaskaartje: werkgevers vragen hun personeel vast in de trein de laptop open te klappen en met het werk te beginnen. Ook om privacyredenen hebben werkgevers een voorkeur voor de eersteklas. In normale tijden is die aanzienlijk rustiger dan de tweedeklas. Dit argument gaat tegenwoordig, zeker in de spits, niet meer op. Treinen zijn zo vol dat reizigers met een tweedeklaskaartje hun heil zoeken in de eersteklas. Ook daar is het tegenwoordig erg druk en is de kans op een zitplaats, tijdens de drukste uren, klein.

Volgens Shuttel is er al langer een trend dat bedrijven medewerkers stimuleren om de auto te verruilen voor de trein. Zij zouden dit onder meer doen vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Het mkb loopt achter bij bedrijven met honderd medewerkers of meer.

