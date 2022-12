Rampzalig beleggingsjaar voor huishoudens

Nederlandse huishoudens verloren in de eerste drie kwartalen van 2022 veel vermogen in beleggingsfondsen, zo blijkt uit cijfers van DNB. Door dalende beurskoersen en stijgende rentes slonk de omvang van de beleggingen in fondsen in de eerste negen maanden van dit jaar met 18,3 miljard euro.

De waardedaling op beleggingsfondsen van 15,9% is de grootste ooit gemeten, zowel in relatieve als absolute zin. DNB houdt de statistieken vanaf 2009 bij. De daling komt bovenop de verliezen op beleggingen in individuele aandelen die Nederlandse huishoudens dit jaar leden.

Over heel 2022 is de afnemende omvang van beleggingen van huishoudens in beleggingsfondsen stelselmatig. Bereikte de omvang van deze beleggingen eind 2021 nog een piek van 115,6 miljard euro, in het eerste kwartaal van 2022 slonk de omvang van de fondsposities met 5,9 miljard euro, gevolgd door een afname van 10,3 miljard euro in het kwartaal daarop en een afname met 2,1 miljard euro in het derde kwartaal.

Aandelenfondsen

Eind september 2022 belegden Nederlandse huishoudens voor 97,3 miljard in binnen- en buitenlandse beleggingsfondsen, vergelijkbaar met de omvang in december 2017. Deze beleggingen zitten hoofdzakelijk in aandelenfondsen met wereldwijde spreiding, met een belegd vermogen van 35,4 miljard euro (36,4% van de totale posities in fondsen). Naast andere aandelenfondsen en gemengde fondsen zijn ook posities in obligatiefondsen met 20,7 miljard euro omvangrijk (21,3% van het totaal). De beleggingsfondsen waarin het meest wordt belegd zijn hoofdzakelijk binnenlandse fondsen.

Hoewel in de eerste drie kwartalen van 2022 de waarde van de obligatiefondsen afnam met in totaal 1,8 miljard euro (-8,5%) waren met name de verliezen op alle aandelenfondsen met 12,5 miljard euro omvangrijk (-20,0%). Zeker in vergelijking met de toonaangevende MSCI World Index, samengesteld uit ruim 1500 aandelen uit 23 landen, die in dezelfde periode ‘slechts’ 14,6% verloor. Een betere graadmeter om de verliezen op aandelenfondsen in context te plaatsen is de AEX-index, welke in de eerste drie kwartalen van 2022 19,7% verloor.

Ook in het derde kwartaal van 2022 bestond de afname van het belegd vermogen van huishoudens vooral uit verliezen op aandelenfondsen van 3,7 miljard euro (-7,1%). Naast beleggingen in fondsen zagen huishoudens de waarde van hun aandelenportefeuille in de loop van 2022 afnemen met 11,9 miljard euro tot 50,3 miljard euro (-19,1%).

Beleggingsfondsen

Over 2022 waren de aan- en verkopen bij beleggingsfondsen samengenomen, per saldo, nagenoeg gelijk (+79 miljoen). Opvallend is dat in juli 2022 huishoudens massaal posities in beleggingsfondsen verkochten: in totaal werd er die maand voor netto 536 miljoen euro verkocht. Dit valt samen met de periode waarin de ECB voor het eerst haar belangrijkste rentetarief verhoogde. Dergelijke uitstromen uit beleggingsfondsen zijn uitzonderlijk. Alleen in maart 2020, toen de coronapandemie uitbrak, waren de netto verkopen van fondsen groter (629 miljoen euro). Verder deden huishoudens in 2021 juist relatief grote netto aankopen van beleggingsfondsen. Over heel 2021 waren deze in totaal 3,6 miljard euro, tegenover de uiteindelijk ‘kleine’ netto verkopen van 343 miljoen euro in 2020.

Beleggen versus sparen

Volgens cijfers van het CBS telt Nederland 8,1 miljoen particuliere huishouden, waarvan volgens de AFM 1,9 miljoen huishoudens beleggen. De totale beleggingen in effecten (beursgenoteerde aandelen, beleggingsfondsen en obligaties gezamenlijk) bedroegen 152,7 miljard euro in het derde kwartaal van 2022, waarvan 63,7% aangehouden beleggingsfondsvermogen betreft. Daartegenover omvatte het totale spaargeld van Nederlandse huishoudens 422,5 miljard euro.

Buiten het vermogen in participaties van beleggingsfondsen (97,3 miljard euro) bezaten Nederlandse huishoudens 50,3 miljard euro in beursgenoteerde aandelen en 5,0 miljard euro in obligaties. Nederlandse huishoudens hebben daarnaast nog een omvangrijk vermogen via pensioenfondsen, verzekeraars en de huizenmarkt dat buiten beschouwing is gelaten.

Bron: DNB