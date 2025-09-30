Home » Brussel wil burgers met belastingvoordeel aanzetten tot beleggen

Brussel wil burgers met belastingvoordeel aanzetten tot beleggen

Fiscaal, Nieuws

Burgers moeten minder sparen en meer gaan beleggen, vindt de Europese Commissie. Die zint op belastingvrijstellingen om mensen daartoe aan te zetten.

30 september 2025 door Accountancy Vanmorgen

Dat meldt Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Belastingen). Naast vrijstellingen is ook uitstel van belasting mogelijk. “Belastingvoordelen, zelfs als ze klein zijn, moedigen mensen duidelijk aan om actie te ondernemen”, zei Hoekstra op de toelichting over spaar- en beleggingsrekeningen (SIA’s) die de Europese Commissie wil realiseren. Dat instrument moet beleggen voor iedereen eenvoudiger en toegankelijker maken. Volgens Hoekstra zijn “we de beste spaarders ter wereld, maar duidelijk niet de beste beleggers ter wereld, en dat is iets wat we willen veranderen”.

SIA-rekening

Met particulier spaargeld komt er een enorm bedrag vrij op de kapitaalmarkt waarmee bedrijven kunnen investeren en concurrerender in de wereld kunnen worden. EU-lidstaten mogen zelf bepalen of zij belastingvoordelen geven aan de inwoners die aan de SIA willen meedoen.

De Commissie wil dat de SIA-rekeningen op dezelfde manier werken als traditionele spaarrekeningen. Het verschil is dat ze burgers in staat stellen te beleggen “in een scala aan financiële instrumenten, van aandelen tot obligaties tot fondsen, via erkende aanbieders zoals banken”, zei Hoekstra. “Ze zijn eenvoudig, toegankelijk en fiscaal efficiënt.”

Bron: ANP

