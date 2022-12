Business spiritualiteit mag ook landen in accountancy

De woorden spiritualiteit en accountantskantoren komen niet vaak in een en dezelfde zin voor. En toch is juist business spiritualiteit een uiterst belangrijke kracht achter goede bedrijfsprestaties. Een bezield bedrijf is een krachtig bedrijf, waar vakmanschap, zingeving en verbinding in elkaar grijpen en elkaar versterken.

Business spiritualiteit is – om de vooroordelen maar direct de kop in te drukken – allesbehalve zweverig. Daar komen echt geen geitenwollen sokken of wierookstokjes aan te pas. Business spiritualiteit staat voor bezieling creëren binnen je bedrijf, gevoel voor de menselijke maat en oog voor ieders kwaliteiten. Het is zakendoen met hoofd en hart. De behoefte daaraan past ook in deze tijdgeest. Veel werknemers voelen zich een klein radertje in een groot systeem, wat appelleert aan het gevoel ‘doe ik er wel toe?’. Voor bedrijven waarbij dit speelt, is het de uitdaging om weer vuur en bezieling in hun bedrijf te krijgen, want bij medewerkers die zich zo voelen, is het vlammetje (bijna) gedoofd. Daarvoor moeten zij vaak terug naar de basis: om welke reden hebben we ons bedrijf gestart, welke droom hadden we daarbij? Die vraag is belangrijk, omdat het antwoord daarop duidelijk maakt wat hun initiële bezieling was.

Waar gaan we samen naartoe?

Werknemers verlangen op dit moment dus steeds vaker en ook steeds meer naar zingeving en verbinding. De verzakelijking binnen veel organisaties (en bijvoorbeeld ook het meer thuiswerken) speelt daarbij een rol. Voor veel werknemers is daarmee een persoonlijke zoektocht begonnen naar antwoorden op vragen als: wat past bij mij, waarom doe ik (nog) wat ik doe, wat vind ik belangrijk, waar sta ik voor? Die vragen spelen niet alleen bij individuele werknemers, maar ook op bedrijfsniveau. Waar staan we voor als bedrijf, wat willen we betekenen voor de samenleving? Wat is ons doel? Waarom doen we de dingen die we doen? Inmiddels is bewezen dat bedrijven veel beter floreren als zij aandacht besteden aan zingeving en bezieling. Voor bedrijven ontstaat daarmee ook een economische stimulans om hiermee aan de slag te gaan.

Spirituele intelligentie

Ieder mens beschikt, naast een IQ en een EQ, over een spirituele intelligentie. Een geestelijke verdieping, die inzichten geeft in wat jou als persoon drijft en waar je voor staat. Business spiritualiteit bevindt zich op diezelfde ‘as’. Een bedrijf waarin business spiritualiteit krachtig aanwezig is, kenmerkt zich door een organisatiecultuur waar mensen zich thuis kunnen voelen en met plezier kunnen werken. Dit is van levensbelang voor organisaties die kampen met gedemotiveerde werknemers. Het kan zowel de organisatie als haar medewerkers weer doen beseffen waar het bij hen in essentie allemaal om draait. Welke doelen worden nagestreefd en of medewerkers daar ook achter staan. Hebben ze betekenis voor hen?

Volgens Paul de Blot, voormalig hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nyenrode, draait het bij business spiritualiteit in de basis om drie pijlers: deskundigheid, samenwerking en verdieping (zelfkennis). Om samen met bezieling een doel te kunnen bereiken, moeten mensen zin kunnen geven aan hun werk en hun expertise kunnen inzetten. Business spiritualiteit vraagt dan ook om een diepe bezinning op de kernwaarden van een organisatie én op die van het individu. Ruimte geven aan business spiritualiteit betekent dat deze essentiële vragen weer in de schijnwerpers worden gezet.

De Blot zegt: ‘In business spiritualiteit geldt de wet van de eenvoud. Het gaat niet om grote, maar om kleine dingen. Goed je werk doen. Goed met je medewerker en je klanten omgaan. Goed voor jezelf zorgen. Drie heel gewone lessen. Het gaat er niet om dat je bijzondere dingen doet, maar dat je de dingen die je toch al doet, op een andere manier doet. Met meer aandacht en meer liefde, waardoor datgene wat gedaan wordt meer zin krijgt en bijdraagt aan het welzijn van de wereld en jezelf. Met business spiritualiteit maak je dus een kwaliteitsslag. Elke organisatie zoekt daarin haar eigen weg, want corporatieve spiritualiteit is spiritualiteit op maat. De maat van het bedrijf.’

Waarom een bezielde organisatie?

Medewerkers zijn op zoek naar een organisatie die meer te bieden heeft dan alleen een werkplek en een salaris. De organisatie moet aansluiten op iets fundamenteels, wat resoneert bij de persoon in kwestie. Dat trekt mensen aan en (ver)bindt mensen ook. Dit is zeker in een zeer krappe arbeidsmarkt dé cruciale competentie van een organisatie. Klein voorbeeld: Dille & Kamille gooide zeer doelbewust op Black Friday haar deuren dicht, omdat ze niet wil bijdragen aan de idiote shoppingdrift op die dag. Dat is een statement vóór duurzaamheid, dat medewerkers (maar ook klanten die duurzaamheid belangrijk vinden) kunnen waarderen. Ook klanten zijn steeds minder op zoek naar slechts een product of dienst. Zij zoeken een verhaal dat bij hen past en goed voelt. Om de zingeving die klanten zoeken te kunnen leveren, moeten medewerkers het ‘verhaal’ van een organisatie kennen, hebben omarmd en kunnen vertellen. Alleen dán laten ze hun betrokkenheid en bezieling zien, die klanten kunnen inspireren tot een relatie met de organisatie of het merk.

Concrete tips voor een bezielde organisatiecultuur

Een positieve, authentieke organisatiecultuur kan de mens en organisatie laten floreren. Dan spreekt de ziel van de organisatie en dat zie je terug in betrokken en bevlogen medewerkers. Je merkt het direct aan de werksfeer, de samenwerking en dus aan de prestaties. Het menselijk potentieel vormt de basis van de organisatie en van duurzaam succes. Een bezielde werkomgeving bekrachtig en stimuleer je met de volgende tips:

Denk, handel en communiceer vanuit de bedoeling van je organisatie. Waar geloof je als organisatie in, waarom doe je wat je doet en waarom is dit belangrijk? Dit is je bestaansrecht! Geef vervolgens aan hoe je dit wilt realiseren en hoe mens en cultuur deel uitmaken van deze strategie. Zorg ervoor dat je medewerkers willen meedoen en bijdragen aan het realiseren van dit gezamenlijke doel.

De onderlinge verbinding tussen de mensen binnen een organisatie is een belangrijk aspect van business spiritualiteit. Dit zorgt onder andere voor de teamgeest die je nodig hebt voor een goede samenwerking. Probeer waar te nemen vanuit een breder perspectief en heb oprecht aandacht voor de mensen binnen je bedrijf. Je medewerker is zoveel meer dan alleen zijn of haar functionele kwaliteiten. Kortom, neem echt de tijd voor elkaar, voor persoonlijk contact. Zo ontdek je wat er bij de ander leeft en waar zijn of haar behoeften liggen. De ander krijgt zo ook de kans om jou beter te leren kennen, om te ontdekken waar jij waarde aan hecht en waarom.

Creëer een omgeving waarin de waarde van ieder individu wordt gezien. Uniek in karakter, behoeften en talenten, die medewerkers willen ontwikkelen en benutten. Een omgeving waar diversiteit wordt gewaardeerd en geïncludeerd.

Onderling vertrouwen vormt de basis voor autonomie. Dat is vertrouwen in jezelf, in je team en in de organisatie om samen te kunnen excelleren. Fouten mogen worden gemaakt – en zijn zelfs noodzakelijk – om te leren en te groeien. Communiceer eerlijk en transparant met elkaar en ga ook constructief en respectvol met elkaar om tijdens conflicten. De focus ligt op het behalen van gezamenlijke prestatiedoelen én op individuele ontwikkelingsdoelen.

Creëer een omgeving waar je medewerkers volledig zichzelf kunnen zijn. Waar kwetsbaarheid als kracht wordt gezien. Kwetsbaarheid is onzekerheid, risico’s durven nemen en jezelf bloot durven stellen. Van daaruit kun je je capaciteiten ontwikkelen en verbindingen met anderen aangaan. Dit vraagt om een omgeving die veilig voelt en uitdagend is, zodat authenticiteit ruimte krijgt.

Toon compassie, zowel voor jezelf als voor de ander. Ga ervan uit dat je van betekenis bent voor jezelf en ga na welke betekenis jij hebt voor de ander en voor de organisatie waarvoor je werkt. Probeer je ego opzij te zetten, je eigen onvolmaaktheid te onderkennen en te accepteren. Neem jezelf wat minder serieus. Vanuit zelfinzicht krijg je ook een inzicht in de ander.

Ruim tijd in voor reflectie. Ooit hebben wij bedacht dat we acht uur per dag effectief aan het werk moeten zijn, maar zo werkt het gewoon niet. Neem op tijd pauze en neem ook tijd voor reflectie.

Winst is fijn, maar nooit zaligmakend. Het gaat om waarde.

Business spiritualiteit is goed voor elk bedrijf. En mag daarom nog veel meer gaan ‘landen’. Ook in accountancy.

Rest mij jullie, zo aan het einde van dit jaar, een paar fijne dagen van bezinning te wensen. Even alle sores en hersenspinsels naast je neerleggen. En echt even afstemmen op jezelf. Ik wil bij dezen Annemarie Oord graag bedanken voor haar bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel.

Fijne feestdagen!

Gerrie van der Wal is algemeen directeur, (NLP) coach en trainer bij Fiscount.

