Personalia | Anneke Boer, Christiaan Dommerholt en Jeffrey Martens benoemd tot partner bij Grant Thornton

Grant Thornton Nederland benoemt met ingang van 1 januari 2023 Anneke Boer, Christiaan Dommerholt en Jeffrey Martens tot partner. ‘Grant Thornton is zeer verheugd met deze nieuwe benoemingen, die bijdragen aan het realiseren van onze innovatiestrategie door versterking van onze specialistische dienstverlening in Assurance en IT audit’, meldt het accountantskantoor over de benoemingen.

Over Anneke Boer

Anneke studeerde accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en rondde in 2017 haar RA-praktijkopleiding af, waarna zij is ingeschreven als Registeraccountant bij de NBA. Anneke is ruim 15 jaar werkzaam in de auditpraktijk. In haar 10 jaar bij Grant Thornton heeft zij een secondment van 1,5 jaar naar Grant Thornton UK gedaan om haar internationale blik te verbreden. Haar huidige klantenportefeuille omvat een breed scala van (middel-)grote nationale en internationale bedrijven in verschillende sectoren zoals handel, productie en dienstverlening. Een deel van deze opdrachten voert zij uit binnen het internationale GT-netwerk waar ze veel contacten heeft. Anneke houdt zich ook bezig met de innovatie van de auditpraktijk en het optimaliseren van de samenwerking met andere GTIL memberfirms.

Anneke: “Ik krijg energie van onze klanten en het samenwerken met (internationale) collega’s. De kwaliteit van onze dienstverlening vind ik enorm belangrijk, daarom investeer ik graag in de opleiding van onze collega’s en het verbeteren van de technologische randvoorwaarden. In mijn nieuwe rol zal ik hier de komende jaren een verdere bijdrage aan leveren om hiermee Grant Thornton verder uit te bouwen.”

Over Christiaan Dommerholt

Christiaan studeerde accountancy en control aan de Universiteit van Groningen en behaalde de Executive Master IT-Auditing aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zowel registeraccountant als register IT-auditor en heeft de eerste jaren gewerkt als accountant in de assurance praktijk. Sinds 2015 werkt Christiaan bij Grant Thornton op het snijvlak tussen business en IT. Hier is hij verantwoordelijk voor de unit Business Risk Services. De laatste jaren heeft hij zich verder gespecialiseerd in technologie en audit innovatie. Christiaan maakt deel uit van de industrie Healthcare. Verder is hij lid van de NBA werkgroep AI en Algoritmes.

Christiaan: “Ik krijg veel energie van het helpen van onze klanten bij hun digitale transitie en het beheersbaar houden van de bijkomende risico’s. Technologie gaat razendsnel. Data analytics, AI en blockchain zijn voorbeelden van technologie die veel invloed hebben op het bedrijfsleven. Dit brengt kansen met zich mee, maar ook risico’s. De komende jaren wil ik verder inspelen op de behoefte aan ‘digital assurance’ en organisaties verder ondersteunen bij hun digitale transformatie. Technologie zorgt voor een transitie in de audit, waar ik samen met een mooi team van specialisten verder aan zal bijdragen.”

Over Jeffrey Martens

Jeffrey is geboren en getogen in Amsterdam. Na zijn studie Bedrijfseconomie is hij midden jaren ‘90 in de IT aan de slag gegaan als implementatieconsultant voor SAP en Navision systemen. In 2001 heeft Jeffrey de overstap gemaakt naar EY en heeft hij het mooie IT Audit vak omarmd. Nadat hij de postdoctorale IT Auditing opleiding aan TIAS Business School heeft afgerond, treedt Jeffrey in 2005 toe tot het RE-register van NOREA. In de loop van de jaren heeft Jeffrey zicht ontwikkeld tot een allround professional. Hij neemt deel aan financial audits in nationale en internationale klanten, veelal in de financiële dienstverlening. Daarnaast ontwikkelt hij zich sterk op gebied van Third Party Assurance en geeft tientallen ISAE 3000, ISAE 3402 en SOC2 rapporten uit. Hij haalt er grote voldoening uit om met zijn ervaring en vaardigheden klanten op dit vlak te adviseren om ze naar een hoger volwassenheidsniveau op gebied van interne risicobeheersing te brengen. Het is in 2021 dat Jeffrey, samen met 3 collega’s, vanuit EY de overstap maakt naar de Business Risk Services (BRS) van Grant Thornton Advisory. Bij BRS trof hij een jong en getalenteerd team aan, door wie hij hartelijk is verwelkomd.

Jeffrey: “Ik ervaar Grant Thornton als een prettige, professionele firma. Waar de menselijke maat hoog in het vaandel staat. Met ons BRS-team voorzien we onze klanten van hoogwaardige (IT) Audit en (IT) Risicomanagement adviesdiensten. Wij hebben de ambitie om de beste service auditor van Nederland te worden voor middelgrote serviceorganisaties. Daarnaast richten wij ons op het ondersteunen van internal auditafdelingen. Wij hebben een verantwoordelijkheid om onze klanten te helpen weerbaar te zijn tegen de technische bedreigingen waarmee zij te maken hebben. We trekken daarbij samen op met de collega’s van Cyber en Sustainability. Zo brengen we onze multidisciplinaire oplossingen multidisciplinair naar de markt.”