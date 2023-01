Deloitte zet de thermostaat twee graden lager

Deloitte heeft in het Verenigd Koninkrijk de thermostaat op de 22 locaties 2 graden lager gedraaid. Daarmee wil de organisatie kosten en CO2-uitstoot verlagen.

Het Big Four-bedrijf heeft het 23.000-koppige personeel afgelopen maand over de maatregel ingelicht en zou alleen in december al 75.000 pond hebben bespaard. Heel fris zullen de medewerkers het nog niet hebben: de richtlijn is een temperatuur tussen de 19 en 22 graden Celsius en dat is, hoewel iets onder het niveau van het gemiddelde bejaardenhuis, nog ruim meer dan het wettelijke minimum van 16 graden voor kantoren.

Ook elders koelere kantoren

De besparingen gaan naar de liefdadigheidsinstelling voor gehandicapten Scope. De Britse CEO Richard Houston hoopt daarmee een verschil te kunnen maken voor degenen die het hardst worden getroffen door de stijgende kosten van levensonderhoud. Deloitte draaide de knop terug nadat partijen als KPMG en PwC tijdelijk enkele van hun Britse kantoren sloten tijdens de feestdagen om het energieverbruik te verminderen. Volgens de Financial Times zou Deloitte ook elders in Europa de temperatuur hebben teruggeschroefd, in navolging van onder meer de EU-gebouwen in Brussel.

Deloitte wil verder de uitstoot van zakenreizen in 2030 met 50 procent per fulltime werknemer hebben verminderd ten opzichte van 2019. Dan moet voor de kantoren 100 procent hernieuwbare elektriciteit worden gebruikt.

Bron: BBC