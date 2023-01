Grote stijging faillissementen in mkb dreigt in 2023

Het aantal faillissementen was in 2022 nog altijd extreem laag. Maar financieringsplatform voor het midden- en kleinbedrijf October waarschuwt voor een enorme shake out in het mkb. De belangrijkste reden is een toenemende druk op de marges. Een derde van de bedrijven verwacht nog geruime tijd een omzet die minder is dan voor de pandemie.

Het CBS bracht deze week naar buiten dat er 2144 bedrijven failliet werden verklaard in 2022. Daarmee steeg dit cijfer minimaal ten opzichte van 2021. Dat gaat dit kalenderjaar heel anders lopen, denkt Luuk Mannaerts, CEO van October. ‘Je zag vorig jaar al een toename in het aantal faillissementen in het vierde kwartaal, op het moment dat ondernemers moesten beginnen met terugbetalen van belastingschulden. Dat zal in het nieuwe jaar alleen maar toenemen.’ Mannaerts ziet het ook in de financieringsaanvragen. ‘Waar voorafgaand en tijdens corona vooral geleend werd voor investeringen, krijgen we nu steeds vaker aanvragen voor werkkapitaal en overnames.’

Marges verder onder druk

Eén derde van het mkb (35%) verwacht nog geruime tijd een omzet te draaien onder het niveau van voor de pandemie, zo blijkt uit onderzoek van October. Dit terwijl 43 procent zijn prijzen heeft verhoogd sinds corona, hetgeen de helft van hen van plan is om weer te doen. ‘Hoewel de pandemie op medisch vlak al eventjes achter ons ligt, zitten veel ondernemers nog volledig onder water als gevolg van die periode’, aldus Mannaerts. Eind oktober dacht één op de vijf ondernemers nog aan stoppen.

‘De druk op de marges neemt dusdanig toe, dat het hoofd boven water houden voor veel mkb’ers te moeilijk wordt’, stelt Mannaerts, die de worstelingen van het mkb opsomt. ‘De rente is gestegen en stijgt door, net als de energiekosten. En goed personeel is moeilijk te vinden en vast te houden.’ Verder blijkt uit cijfer van het CBS dat het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid nog steeds ontzettend laag zijn, met weinig zicht op een snelle verbetering in 2023.

Investeren moeilijk

Terwijl de marges alsmaar kleiner worden, moet het mkb ook verduurzamen. Mannaerts: ‘De eisen vanuit de overheid rondom milieu, maatschappij en management zijn niet realistisch.’ Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen is eind vorig jaar de borgstellingsregeling voor het mkb uitgebreid met een groene variant. Maar of dat voldoende is betwijfel Mannaerts.’

Digitaliseren gaat ook niet. ‘Na twee jaar corona en een slechte economie is al het vet op de botten weg. Ondernemers kunnen alleen maar aan overleven denken. Ruimte voor investeren is er niet meer, waardoor de kleine ondernemer de grote concurrenten verder uit het oog verliest. Veel belanden zodoende in een vicieuze cirkel, waardoor ze uiteindelijk failliet gaan.’

(October)