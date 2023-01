Fiscus kan nu ook voorheffing Vpb ambtshalve verhogen

De Belastingdienst kan door een wijziging in het Besluit Fiscaal Bestuursrecht nu een voorheffingenbeschikking vennootschapsbelasting (Vpb) ambtshalve verhogen.

Met ingang van 1 januari 2022 is de voorheffingenbeschikking ingevoerd. Die regelt dat de fiscus een vastgestelde voorheffingenbeschikking kan herzien naar een lager bedrag of – bij afwezigheid van een voorheffingenbeschikking – de beschikking alsnog kan vaststellen. Maar herziening naar een hoger bedrag kan ook nodig zijn. Daarom mag de inspecteur de voorheffingenbeschikking – in het voordeel van belastingplichtige – ook ambtshalve vaststellen naar een hoger bedrag dan eerder bij beschikking was vastgesteld.

Ook na vijf jaar

Verder is in de wijziging geregeld dat voorheffingenbeschikkingen alsnog kunnen worden vastgesteld of naar een hoger bedrag worden herzien buiten de herzieningstermijn van vijf jaar. ‘Dit is mogelijk in de bijzondere situatie dat door verliesverrekening met een voorafgaand jaar het bedrag aan voort te wentelen voorheffingen in dat voorafgaande jaar niet dan wel tot een te laag bedrag is vastgesteld en dat voorafgaande jaar gelegen is buiten de herzieningstermijn. Geregeld is dat in dat geval de inspecteur het bedrag aan voort te wentelen voorheffingen in het voorafgaande jaar toch alsnog ambtshalve kan vaststellen dan wel verhogen.’