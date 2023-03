Flynth start met CSRD-cursussen voor financials

Flynth grijpt de komst van de Europese duurzaamheidswetgeving CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) aan om de bij de verslaglegging van grote bedrijven – en indirect het mkb – betrokken financiële professionals op weg te helpen met een cursus CSRD.

Grote bedrijven moeten vanaf 2025 niet-financiële (duurzaamheids)informatie rapporteren volgens de nieuwe richtlijn, die is uitgewerkt in ESRS-rapportagestandaarden. ‘Uit de ESRS blijkt welke duurzame onderwerpen aan bod moeten komen en hoe de verslaglegging eruit moet zien. Grote bedrijven moeten niet alleen eigen informatie rapporteren, maar ook van alle partners waarmee ze samenwerken in de keten. Daarom zijn de richtlijnen ook relevant voor het mkb’, stipt Flynth aan.

Forse uitdagingen

Dr. Ferdy van Beest, directeur integrated reporting en duurzaamheid bij Flynth en associate professor op de Nyenrode Business Universiteit, ziet bedrijven worstelen met de naderende verplichtingen. ‘CSRD brengt forse uitdagingen met zich mee. Bedrijven moeten een systeem opzetten om te bepalen welke ESG-onderwerpen voor hen van belang zijn. Ze moeten processen inrichten om de relevante data en KPI’s te verzamelen. En die data vervolgens overzichtelijk rapporteren voor limited assurance.’ Volgens Flynth is er een groeiende behoefte bij ondernemers om eigen medewerkers op te leiden in duurzame verslaglegging en daarom is een praktische cursus CSRD in elkaar gezet. Van Beest: ‘Voor financiële professionals is dit onbekend, spannend terrein. Maar wij delen graag onze expertise en eigen ervaring om te laten zien hoe ze juist hier maatschappelijk relevant kunnen zijn.’

Voorjaars- en najaarscursus

De cursus telt zes bijeenkomsten waarin de laatste CSRD-ontwikkelingen en de toepassing van ESRS worden belicht. ‘We helpen deelnemers om de opgedane kennis direct te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Zodat ze hun eigen bedrijfsprocessen in kunnen richten om duurzaamheidsinformatie te verzamelen, te meten en te rapporteren.’ Er staat een cursus gepland voor het voorjaar (24 mei t/m 28 juni 2023) en het najaar (20 september t/m 8 november 2023). PE-plichtigen ontvangen na afloop van de cursus een bewijs van deelname.