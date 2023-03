Vastgoedmaatregel vpb in consultatie

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over de zogeheten vastgoedmaatregel, waardoor fiscale beleggingsinstellingen die voornamelijk in vastgoed beleggen (vastgoed-fbi’s) tegen het reguliere vpb-tarief gaan worden belast. Staatssecretaris Van Rij liet eind vorig jaar weten dat de maatregel een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2025. Inmiddels is er een consultatie gestart die tot 5 april openstaat voor reacties.

Vastgoedmaatregel

Op basis van de op Prinsjesdag 2022 voorgestelde vastgoedmaatregel mag een fiscale beleggingsinstelling (fbi)niet meer direct in vastgoed beleggen. Vanaf 1 januari 2025 wordt de winst van een lichaam dat direct in vastgoed belegt, belast tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief, omdat dat lichaam niet meer voor toepassing van het fbi-regime in aanmerking komt.

De vastgoedmaatregel heeft geen gevolgen voor de effecten-fbi’s. Indirect beleggen via een vennootschap die op haar beurt vastgoed houdt, is daarom nog wel mogelijk. Een fbi kan dus (indirect) in vastgoed (blijven) beleggen door middel van het houden van aandelen in een regulier belaste dochtervennootschap (vastgoedlichaam).

Daarnaast wordt voorzien in een flankerende maatregel voor de overdrachtsbelasting die met ingang van 1 januari 2024 geldt en met ingang van 1 januari 2025 vervalt. Het gaat om een voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting gedurende het jaar 2024 voor herstructureringen die direct samenhangen met de vastgoedmaatregel.

Tevens wordt voorgesteld om voor de beleggingsinstelling die voor het vbi-regime in aanmerking komt aansluiting te zoeken bij de definitie van beleggingsinstelling of icbe (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Ook wordt een nieuwe definitie van het fgr voorgesteld. In die nieuwe definitie van het fgr wordt eveneens aansluiting gezocht bij de definitie van beleggingsinstelling of icbe als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Bij de wijziging van de definitie van het fgr wordt overgangsrecht voorgesteld.

De consultatie is hier te vinden.