Werknemer gaat ‘vreemd’ met twee andere werkgevers, terecht ontslagen

Een werknemer van een woningcorporatie bleek nog twee andere fulltime banen te hebben. De rechter oordeelde dat hij bij alle drie de werkgevers terecht ontslagen is. Toch hoeft hij een deel van het ontvangen salaris niet terug te betalen. Zijn werkgevers vonden indertijd dat de man zijn werk naar tevredenheid deed.

De man werkte sinds eind 2017 als consulent wijken bij woningcorporatie Wooncompas. Voor een fulltime betrekking (36 uur) kreeg hij 4560 euro per maand. Anderhalf jaar later trad de man, zonder zijn eerste werkgever daarvan op de hoogte te stellen, ook in dienst bij woningcorporatie Mooiland. Hier stond hij als regiobeheerder voor 32 uur per week op de loonlijst. Hij verdiende 4.418 euro per maand. Beide werkgevers hadden niets in de gaten, mogelijk omdat de man veel buiten kantoor mocht werken.

Ziek

In het najaar van 2019 meldde de werknemer zich bij zowel Wooncompas als Mooiland ziek als gevolg van een ongeval. Beide werkgevers betaalden hem door. Dit verhinderde de ‘zieke’ werknemer niet om in juni fulltime aan de slag te gaan bij wooncorporatie Wooninvest. Een maand later liep hij echter tegen de lamp. Nadat het pensioenfonds +de werkgevers van de man had gemeld dat hun werknemer ook andere betaalde banen had, volgde bij Wooncompas ontslag op staande voet.

Geen ontslagvergoeding

De man stapte naar de rechter om een ontslagvergoeding af te dwingen. In januari 2021 werd die eis afgewezen. De kantonrechter vond het grondrecht op vrije arbeidskeuze zwaar wegen. Deze wordt echter begrensd door onder andere de Arbeidstijdenwet. Ook had de man zijn nevenwerkzaamheden moeten melden aan de werkgevers en de bedrijfsarts. Het hoger beroep dat de man aanspande viel eind 2021 eveneens in zijn nadeel uit. Dat zijn kinderen financieel getroffen waren door zijn ontslag, deed de rechter niet tot een ander oordeel komen dan dat de werknemer terecht zijn congé had gekregen. Ook Wooncompas en Mooiland hadden geen boodschap aan de armoedeval van het gezin van de man. Zij eisten een deel van het uitbetaalde salaris terug. Wooncompas legde een claim van bijna 64.000 euro op tafel, Mooiland wilde ruim 37.500 euro terug.

Tevreden

De ontslagen werknemer stelde voor de rechter dat hij geen cent hoeft terug te betalen. Zijn werkzaamheden voor beide corporaties zou hij immers tot tevredenheid hebben verricht. Dat bij een werkweek van 68 uur had, was verdedigbaar: hij zou ook buiten kantooruren hebben gewerkt en een deel van de werkzaamheden hebben uitbesteed. Waarom schadevergoeding? Zijn werkgevers hadden nooit geklaagd over zijn werk!

Salaris terugbetalen

De Haagse kantonrechter ging daar deels in mee. Over de jaren vóór zijn ziekmelding in het najaar van 2019 hoefde hij geen salaris terug te betalen. Maar het loon dat hij ontving terwijl hij ziek thuis zat, en nota bene een arbeidscontract tekende bij Wooninvest moet hij Wooncompas en Mooiland wel terugbetalen. In totaal gaat het om ruim 80.000 euro. Daar komt een deel van de beslag- en proceskosten van zijn ex-werkgevers, tezamen ruim 8.000 euro, bovenop.

