Termijn begint te lopen na feitelijk gebruik premiekorting oudere werknemer

Als een bedrijf niet op de hoogte is van het feit dat de premiekorting oudere werknemer kan worden toegepast, dan kan zij daar toch gebruik van maken. De termijn begint namelijk pas te lopen bij het feitelijk gebruik van de regeling, komt naar voren uit twee uitspraken van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het gaat hierbij om twee verschillende zaken, een taxibedrijf en een uitzendbureau, die tegen hetzelfde geschil aanliepen met de belastinginspecteur over de premiekorting bij het in dienst nemen van oudere werknemers met een WW-uitkering

Taxibedrijf

Het taxibedrijf heeft op verschillende tijdstippen drie mensen in dienst genomen die daarvoor een WW-uitkering ontvingen. Na de indiensttreding is de premiekorting oudere werknemer niet toegepast. De drie werknemers gingen op enig moment uit dienst, en zijn kort daarna weer in dienst getreden, aansluitend aan een WW-uitkering. Het taxibedrijf heeft na de tweede indiensttreding wél de premiekorting toegepast.

Uitzendbureau

Bij het uitzendbureau is een vergelijkbare situatie opgetreden. Ook daar is de premiekorting pas toegepast nadat de voormalige werknemer weer in dienst is getreden. De inspecteur weigert in beide gevallen toepassing van de premiekorting omdat de maximale kortingsperiode is verlopen. Hij gaat hierbij uit van de eerste indiensttreding na een WW-uitkering.

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt het oordeel van de rechtbank Gelderland dat de bedrijven de premiekorting oudere werknemer kunnen toepassen. De termijn begon pas te lopen op het moment dat er feitelijk gebruik werd gemaakt van de premiekorting.

Beide bedrijven wisten bij de eerdere indiensttreding namelijk nog niet dat de werknemers daarvoor een WW-uitkering ontvingen. Pas nadat de Belastingdienst in 2020 een onderzoek had ingesteld, kwamen bedrijven erachter dat zij al eerder recht hadden gehad op premiekorting, maar in verband met tijdsverloop konden zij dat recht niet meer geldend maken.

De wetsbepalingen voor beperking van de premiekortingsperiode zijn hier niet van toepassing omdat er geen sprake is van misbruik of samenloop.

Stimuleren

De Inspecteur poogde nog het hof te overtuigen door aan te voeren dat de premiekorting is bedoeld om werkgevers te stimuleren werkloze ouderen in dienst te nemen. Beide bedrijven hebben de werknemers aanvankelijk in dienst genomen zonder dat zij wisten dat recht bestond op de premiekorting. Kennelijk hoefden zij niet door middel van een premiekorting tot indienstneming te worden gestimuleerd, aldus de Inspecteur.

Het hof reageerde hierop door te stellen dat het recht op de premiekorting oudere werknemer niet afhankelijk is van de vraag of de werkgever ook zonder het recht op premiekorting de oudere werknemer in dienst zou hebben genomen.

Kennis en vaardigheden

Tenslotte voerde de inspecteur nog aan dat de periode van premiekorting aansluit bij de tijd die een werkzoekende nodig zou hebben om kennis en vaardigheden op te bouwen. Hij leidt daaruit af dat de premiekortingsregeling is bedoeld voor werkgevers en werknemers die nog onbekend zijn met elkaar en dat het daarom logisch is dat wordt aangesloten bij de eerste dienstbetrekking.

De premiekorting richt zich op de indienstneming van werkloze oudere werknemers in het algemeen, zonder dat daarbij voorwaarden gelden voor de mate waarin de werknemer bepaalde kennis en vaardigheden moet opbouwen. Ook is niet van belang of werkgever en werknemer elkaar al kennen, besloot het hof.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2023:3355 en ECLI:NL:GHARL:2023:3354