Adviessoftware Akkermans & Partners wordt onderdeel van DIAS Group

De DIAS Group, aanbieder van softwareoplossingen voor het MKB, corporates en dienstverlenende organisaties, kondigt vandaag aan dat de adviessoftware van Akkermans & Partners onderdeel wordt van DIAS Group. De adviessoftware van Akkermans is ontwikkeld voor onder meer accountants, fiscalisten en pensioenadviseurs.

De software staat bekend om berekeningen omtrent benaderde marktwaarde, lijfrente en oudedagsvoorzieningen, en is afgelopen jaren uitgegroeid tot een cloudoplossing inclusief geautomatiseerde berekeningen, portefeuillesignalen en inzicht in de huidige en toekomstige financiële positie. De toevoeging van deze adviessoftware ondersteunt DIAS in haar propositie als toonaangevende speler voor state-of-the art software waarmee MKB, corporates en dienstverlenende organisaties in geselecteerde nichemarkten hun digitalisering en groei versnellen.

Jelke Jansen, Managing Director Accountancy van DIAS Group: “De adviessoftware van Akkermans slaat de brug tussen onze klanten in het Accountancy segment en onze klantgroep van financieel adviseurs binnen het Hypotheek & Verzekering segment. We hadden al een sterke aanwezigheid in de accountancysector met onze labels Hyarchis en Dapas, en met deze overname breiden we die positie verder uit. Met onze ervaring in cloud-ontwikkeling willen we de adviesoplossing van Akkermans uitbouwen zodat klanten nog breder advies kunnen bieden. We zullen bijvoorbeeld inzicht gaan bieden in de financiële situatie nu en in de toekomst. Dit brengt nieuwe adviesmogelijkheden voor oudedagsvoorzieningen, verzekeringen en vermogensopbouw. Ook voor de financieel adviseurs is de adviessoftware van Akkermans een waardevolle toevoeging; het geeft hen betere mogelijkheden om vanuit een compleet klantbeeld te adviseren op de 3e pijler van het pensioen. En in combinatie met onze bestaande softwareoplossingen voor financieel adviseurs, kunnen we hiermee een totaaloplossing bieden waarbij het adviseren, vergelijken en afsluiten van financiële producten wordt gecombineerd binnen één en hetzelfde platform.”

Ronald Akkermans, Directeur Akkermans & Partners, is blij met deze volgende stap: “Het samengaan van onze softwareoplossingen speelt perfect in op ontwikkelingen in de markt: permanent financieel inzicht wordt namelijk steeds belangrijker en er zijn nog steeds veel ondernemers, ZZP’ers en particulieren die onvoldoende pensioen opbouwen. Ook de aanstaande nieuwe pensioenwet is een belangrijke ontwikkeling voor bijvoorbeeld financieel inzicht en lijfrenteplanning. Binnen de nieuwe pensioenwet wordt de jaarruimte fors verruimt naar 30% waardoor de lijfrentesfeer een prachtige omgeving wordt om fiscaal aantrekkelijk een oudedagsvoorziening in op te bouwen. Door de samenvoeging van de adviessoftware van Akkermans & Partners met DIAS kunnen we accountants straks extra mogelijkheden bieden omtrent pensioenadvies; naast het financieel risico en toekomstig financieel plaatje kan de adviseur – mits bevoegd – de aanvraag van het financieel product faciliteren. En met de schat aan kennis en het ondernemerschap binnen DIAS kunnen we onze adviessoftware voor accountants naar het volgende level brengen. Hiermee kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn in de toekomst. Wij gaan dan ook met veel energie deze samenwerking met DIAS aan.”

Kennisapplicaties

De up-to-date kennisapplicaties voor permanente educatie worden overigens geen onderdeel van DIAS Group maar blijven in handen van Akkermans & Partners. Met inmiddels 15.000+ klanten in Nederland, België en Duitsland wil Akkermans hiermee verder Europa in. De entree in Spanje is aanstaande en er wordt gekeken naar de mogelijkheden in Frankrijk en Italië.