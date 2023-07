Belastingdienst ziet fiscale truc Veenendaal met parkeergarages niet zitten

De gemeente Veenendaal dacht slim te zijn door de slagbomen weg te halen bij de drie eigen parkeergarages. Parkeren in de garages zou dan onder de noemer straatparkeren vallen en daarmee onder de plaatselijke parkeerbelastingverordening, in plaats van onder de Wet op de Omzetbelasting. De gemeente hoopte zo jaarlijks 140.000 euro te kunnen besparen doordat de btw-afdracht zou vervallen.

Het fiscaliseren van parkeren, noemden de Utrechtse slimmeriken dat. De gemeenteraad twijfelde twee jaar geleden of dat allemaal wel zomaar kon, maar de verantwoordelijk wethouder wist zeker dat het een goed idee was.

Niet aan voorwaarden voldaan

De Belastingdienst blijkt daar nu echter toch anders over te denken, meldt De Gelderlander. De fiscus heeft de gemeente deze maand laten weten dat Veenendaal niet aan de eisen voldoet. De auto’s worden bijvoorbeeld met camera’s geregistreerd om te zien hoelang ze er staan, iets dat niet gebeurt bij straatparkeren. Ook is er geen sprake van 24 uur per dag onbelemmerd parkeren, zoals je op straat kunt doen. In de avond en de nacht zijn de parkeergarages namelijk gesloten.

Gemeente beraadt zich op reactie

Veenendaal moet daarom alsnog gewoon btw afdragen, heeft de Belastingdienst laten weten. De gemeente is er nog niet over uit hoe het met die mededeling omgaat. ‘Het spreekt voor zich dat wij het standpunt van de Belastingdienst betreuren’, meldt de wethouder aan de gemeenteraad in een brief. ‘De komende weken beraden wij ons op dit standpunt en geven wij een eerste reactie aan de Belastingdienst.’

Bron:

Belastingdienst tikt Veenendaal op de vingers: truc met weghalen slagbomen kan niet door de beugel