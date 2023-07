Booking.com kan verhuurders in hoogseizoen weken niet betalen

Verhuurders van vakantiewoningen die zaken doen met Booking.com, moeten wachten op hun geld. Niet omdat de website geen geld in kas heeft, maar omdat de betaalsystemen hartje zomer, middenin de vakantieperiode, worden onderhouden, zo schrijft het FD.



De krant bezit een mailbericht dat de boekingssite heeft gestuurd aan verhuurders. Die klagen in groten getale dat er al weken geen betalingen voor boekingen door zijn gekomen. Anderzijds geven meerdere verhuurders aan dat Booking.com wel de verschuldigde afdracht blijft incasseren en soms herinneringen stuurt voor al afgeschreven bedragen. Sommigen hebben al ruim een maand geen inkomsten, terwijl personeel wel betaald moet worden. ‘Verhuur voortaan via Airbnb’, is het advies dat een van de verhuurders aan een ander geeft.

Onderhoud in juli

Volgens het FD heeft Booking verhuurders afgelopen maand bericht dat er middenin het hoogseizoen – vanaf 1 juli – onderhoud zou worden gepleegd op het financiële systeem. Dat zou betekenen dat er tijdelijk geen betalingen zouden worden gedaan voor gasten die vanaf 28 juni uitchecken; op 24 juli zouden alle openstaande bedragen worden betaald. Normaal gesproken krijgt een verhuurder binnen tien dagen na uitchecken zijn geld. Vertragingen kunnen optreden tot in augustus, meldde de verhuursite, die wel bijdragen blijft incasseren.

Booking.com biedt ruim 6 miljoen vakantieverblijven aan op de website. Een van de verhuurders stelt in de krant inmiddels 9.000 euro tegoed te hebben; een ander zou nog drie ton betaald moeten krijgen. Het FD sprak ook een Nederlandse verhuurder, die zich erover verbaast dat het onderhoud aan de systemen zo lang duurt. ‘Een bank doet dit soort dingen in twee uur midden in de nacht.’

Recordomzet

Booking stelt verhuurders te hebben geholpen om zich op de lange periode zonder betalingen voor te bereiden, maar geeft niet aan hoe. Volgens een van de aanbieders die het FD sprak, houdt de boekingssite 17 procent van de verhuurinkomsten in voor het afhandelen van de betaling en om zichtbaar te zijn op het platform. Booking.com noteert inmiddels cijfers die wijzen op een nieuwe recordomzet in 2023. Over het tweede kwartaal wordt een winst van een miljard dollar verwacht.